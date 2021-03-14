Бывший президент Польши обратился к гражданам перед операцией на сердце

Варшава, 14 марта. Бывший президент Польши Лех Валенса записал видеообращение к гражданам перед тем, как лечь в больницу на операцию.

Согласно полученной информации, у политика лопнул один из электродов в кардиостимуляторе. Перед операцией Валенса опубликовал в Facebook прощальное видео.

«Не зная, когда мы встретимся в следующий раз, не зная, встретимся ли мы вообще, я хочу сказать вам, что делал все, чтобы хорошо служить народу», — сказал политик.

Ранее Лех Валенса заявил, что примирение Польши с Россией сотрясло бы Европу и США.