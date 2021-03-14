Донбасс сегодня: Киев расчехляет орудия, ВСУ пополняют склады РАВ и охотятся на ОБСЕ

Донбасс, 14 марта. Десятки единиц тяжелых вооружений ВСУ выдвинулись к линии фронта. Солдаты Киева усиленно минируют уязвимые участки обороны, не считаясь с небоевыми потерями. Беспилотники ОБСЕ стали основными мишенями для украинских солдат. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки Вооруженные силы Украины обстреляли два населенных пункта Донецкой Народной Республики, включая столицу. Применялись гранатометы различного типа и стрелковое оружие. Жертв и разрушений не зафиксировано. В Луганской Народной Республике относительно спокойно, обстрелов не зафиксировано.

Десятки гаубиц и пушек ВСУ двинулись на Донбасс

В то же время, несмотря на некоторое снижение боевой активности украинских формирований, идет полным ходом подготовка к будущим провокациям, а возможно, и к наступательным операциям Киева. Об этом свидетельствуют как данные разведки дончан и луганчан, так и отчеты мониторинговой миссии ОБСЕ. Причем зачастую информация разведки республик находит свое отражение в объективных данных контроля ОБСЕ и наоборот.

Согласно последним данным от Народной милиции ДНР, подразделения противника усиливают передовые части армии в районе Светлодарской дуги и к западу от Донецка боевой бронированной техникой. В населенных пунктах на украинской стороне Донецкой области замечены новые бронетранспортеры, боевые машины пехоты и разведывательно-дозорные машины. Важно отметить, что все передовые части ВСУ активно пополняют резервы боеприпасов, а некоторые (к примеру, на юге Донецкой области) запрашивают двойное количество мин и снарядов.

В Народной милиции ЛНР со ссылкой на данные международных наблюдателей сообщают об отсутствии в местах хранения армии противника нескольких десятков систем тяжелого вооружения. Среди прочего, иностранцы не досчитались семнадцати 100-мм противотанковых пушек «Рапира», двенадцати 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика», трех 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» и трех артиллерийских орудий калибра 120 мм «Нона-С». Отсутствуют также шесть гаубиц «Лягушка» калибром 122 мм.

В Луганске рассказали о потерях противника в результате подрывов

Украинские силовики продолжают активно минировать местность в районах своей дислокации в Донбассе. Наиболее уязвимые, с точки зрения обороны, участки буквально сплошным порядком усеиваются всевозможными боеприпасами, в том числе и запрещенными к использованию международными правовыми документами.

В районе Новгородского, что недалеко от Горловки, беспилотник ОБСЕ обнаружил 130 новых противотанковых мин. К этому можно смело прибывать еще три сотни таких же боеприпасов, установленных в данном же районе, о которых наблюдатели информировали ранее. Важно отметить, что солдаты Киева особо не заморачиваются над составлением минных формуляров, что и приводит потом к печальным последствиям в их же рядах.

По данным управления Народной милиции ЛНР, только с начала так называемого всеобъемлющего перемирия, которое наступило 27 июля 2020 года, потери подразделений северной оперативно-тактической группировки ВСУ составили 130 человек. Более 50 — погибли.

Бойцы ВСУ охотятся на беспилотники ОБСЕ

Инциденты с обстрелами, подавлением и ликвидацией беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ украинскими силовиками стали системными, следует из сообщений Народной милиции ДНР и ЛНР. К тому же сами наблюдатели в отчетах периодически пишут о помехах и потере контроля над БПЛА в районах, контролируемых ВСУ. Нередки случаи, когда аппараты иностранцев пропадают в глубоком тылу украинской армии.

В районе населенного пункта Чермалык Донецкой области беспилотник ОБСЕ подвергся воздействию оборудования, создающего помехи, говорится в отчете организации. Данный населенный пункт находится под контролем ВСУ. В районе Троицкого Луганской области киевские силовики открыли огонь по беспилотнику Миссии, сообщает управление Народной милиции ЛНР. По данным луганчан, обстрел велся военными 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ с целью не допустить фиксации нахождения боевой техники в жилых районах. Охота на летательные аппараты Миссии со стороны ВСУ продолжается.