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Латинская Америка

В Сулию привезли китайскую вакцину, а студенты в Трухильо просят возобновить занятия

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В Сулию привезли китайскую вакцину, а в Трухильо студенты просят возобновить занятия онлайн

Студенты в Трухильо требуют возобновить занятия в режиме онлайн, в Сулию прибыла партия китайской вакцины, на рынках Венесуэлы растут цены на овощи и мясо. Об этих и других событиях читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Карта с главными событиями в Венесуэле

Западная Венесуэла

В Сулию прибыла партия китайской вакцины Ad5-nCoV

Губернатор штата Сулия Омар Прието объявил, что в эту субботу в штат прибыла партия китайской вакцины от COVID-19 — Ad5-nCoV. Препарат в первую очередь предназначен для медицинских работников и учителей. Эта вакцина разработана китайской фармацевтической компанией CanSino Biologics при содействии Военной академии медицинских наук Китая.

Студенты в Трухильо просят возобновить занятия

Студенты университета Анды ULA в Трухильо требуют от властей возобновления занятий в виртуальном режиме. Молодые люди привели в пример ситуацию в городе Мерида, где учебным заведениям удалось продолжить учебу.

Центральная Венесуэла

В Эль-Параисо у отделения полиции застрелили мужчину

У отделения венесуэльской полиции в приходе Эль-Параисо муниципалитета Либертадор было обнаружено тело мужчины. Венесуэлец был расстрелян из пистолета. Предполагается, что убийство было местью.

Национальная гвардия задержала грузовик с оружием

Отряд Боливарианской национальной гвардии (CZGNB-34) в городе Эль-Сомбреро задержал грузовик, который перевозил оружие. Незаконный груз был спрятан в платформе, и «прикрыт» старым экскаватором. Всего правоохранители обнаружили 28 автоматов АК-103, семь AK-47, восемь пистолетов Браунинг, а также патроны и магазины к ним.

Тело мужчины обнаружено в Каракасе

Полицейские из Сукре нашли тело мужчины на авеню Франсиско де Миранда рядом со станцией метро Лос-Кортихос. Погибшему было около 50 лет, предположительно он сбросился с высоты.

Экономика

В Венесуэле выросли цены на овощи

Источники сообщают, что из-за инфляции в Венесуэле растут цены на овощи; так, стоимость лука выросла на 15%, перца на 25%, моркови на 7,14% и редьки на 40%. Стоимость курицы также выросла на 8,15 %.  Цена на мандарины, напротив, уменьшилась на 6%, на персики на 20%.

Гуманитарные вопросы

На 14 марта Венесуэле зафиксировано 145 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние сутки коронавирус диагностировали у 593 человек. За день от последствий заболевания COVID-19 скончались восемь человек.

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