В Сулию привезли китайскую вакцину, а студенты в Трухильо просят возобновить занятия

Студенты в Трухильо требуют возобновить занятия в режиме онлайн, в Сулию прибыла партия китайской вакцины, на рынках Венесуэлы растут цены на овощи и мясо. Об этих и других событиях читайте в дайджесте международной редакции Федерального агентства новостей.

Западная Венесуэла

В Сулию прибыла партия китайской вакцины Ad5-nCoV

Губернатор штата Сулия Омар Прието объявил, что в эту субботу в штат прибыла партия китайской вакцины от COVID-19 — Ad5-nCoV. Препарат в первую очередь предназначен для медицинских работников и учителей. Эта вакцина разработана китайской фармацевтической компанией CanSino Biologics при содействии Военной академии медицинских наук Китая.

Студенты в Трухильо просят возобновить занятия

Студенты университета Анды ULA в Трухильо требуют от властей возобновления занятий в виртуальном режиме. Молодые люди привели в пример ситуацию в городе Мерида, где учебным заведениям удалось продолжить учебу.

#Trujillo | Estudiantes de Comunicación Social cumplen un año sin recibir formación académica y piden, pese a la pandemia, iniciar actividades no presenciales #13Mar https://t.co/WyEk1H8PEt — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 14, 2021

Центральная Венесуэла

В Эль-Параисо у отделения полиции застрелили мужчину

У отделения венесуэльской полиции в приходе Эль-Параисо муниципалитета Либертадор было обнаружено тело мужчины. Венесуэлец был расстрелян из пистолета. Предполагается, что убийство было местью.

Al llegar al sitio consiguieron el cuerpo, que presentaba múltiples disparos en la cara y el pecho. Presumen que se trató de un ajuste de cuentas. — Joan Camargo (@JoanCamargo_) March 13, 2021

Национальная гвардия задержала грузовик с оружием

Отряд Боливарианской национальной гвардии (CZGNB-34) в городе Эль-Сомбреро задержал грузовик, который перевозил оружие. Незаконный груз был спрятан в платформе, и «прикрыт» старым экскаватором. Всего правоохранители обнаружили 28 автоматов АК-103, семь AK-47, восемь пистолетов Браунинг, а также патроны и магазины к ним.

#13Mar #Guárico



Efectivos del CZGNB-34 practicaron la detención de 1 gandola que trasladaba una Retro Excavadora, en el sector El Sombrero, Mcpio. Julián Mellado; durante revision de rutina, lograron detectar compartimientos ocultos donde transportaban: pic.twitter.com/61caTK50gT — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 14, 2021

Тело мужчины обнаружено в Каракасе

Полицейские из Сукре нашли тело мужчины на авеню Франсиско де Миранда рядом со станцией метро Лос-Кортихос. Погибшему было около 50 лет, предположительно он сбросился с высоты.

#13Mar #Caracas #Ahora Comisiones de la Policía de Sucre fueron alertadas sobre la presencia de un cadáver en vía pública, específicamente en la Av. Francisco de Miranda, debajo del elevado de Los Cortijos, adyacente al KFC.

Al llegar la comisión al lugar pudo observar el pic.twitter.com/GPmC4LaLZT — Delmiro De Barrio (@DelmiroDeBarrio) March 14, 2021

Экономика

В Венесуэле выросли цены на овощи

Источники сообщают, что из-за инфляции в Венесуэле растут цены на овощи; так, стоимость лука выросла на 15%, перца на 25%, моркови на 7,14% и редьки на 40%. Стоимость курицы также выросла на 8,15 %. Цена на мандарины, напротив, уменьшилась на 6%, на персики на 20%.

#Economía | El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) reportó que la inflación mensual en #Venezuela fue de 50,9 % en febrero y la acumulada de 134,2 % https://t.co/TnDMiXZA6C — El Pitazo (@ElPitazoTV) March 14, 2021

Гуманитарные вопросы

На 14 марта Венесуэле зафиксировано 145 тыс. случаев заражения коронавирусом. За последние сутки коронавирус диагностировали у 593 человек. За день от последствий заболевания COVID-19 скончались восемь человек.