Тимати впервые в истории «Холостяка» пригласил на шоу второго «жениха»

Дубай, 14 марта. Рэпер Тимати нарушил правила шоу «Холостяк» и впервые в истории проекта пригласил на съемки второго «жениха». Перед удивленными участницами появился певец Егор Крид.

Сюрприз Тимати устроил участницам в первом же выпуске. Рэпер и раньше предупреждал, что собирается нарушать правила реалити-шоу о любви.

«Я продолжу менять правила. Многие из вас подавали заявки и шли на шоу «Холостяк» до того, как идентифицировали, что это буду я. Сейчас хочется игру еще раз перевернуть и сказать, что пришли по итогу вы на «двойного Холостяка», поскольку я буду в этом сезоне не один», — заявил Тимати.

Рэпер подчеркнул, обращаясь к участницам, что личность нового «жениха» они вряд ли смогут угадать. Перед заинтригованными девушками появился 26-летний Крид. Он принимал участие в шестом сезоне шоу и сотрудничал с лейблом Тимати Black Star.

«Так что, девушки, добрый вечер всем», — сказал музыкант.

В Сети тем временем не перестают обсуждать сплетни о финале популярного шоу. Есть вероятность, что Тимати не выберет ни одну из участниц. Именно так завершился «Холостяк» с певцом Алексеем Воробьевым, который не стал строить отношения ни с одной из претенденток.