Ани Лорак в уютной куртке и кепке прогулялась по солнечному Стамбулу

Стамбул, 14 марта. Известная украинская певица Ани Лорак на выходные улетела в Турцию. Звезда показала в Instagram видео, снятое во время прогулки по Стамбулу.

Артистку очень много связывает с Турцией. Ани Лорак была замужем за турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого родила дочь Софию. После развода вокалистка какое-то время обижалась на экс-супруга, но ради наследницы стала поддерживать с ним дружеские отношения. Предприниматель неоднократно прилетал в Москву, чтобы навестить Софию, не исключено, что поездка в Стамбул была ответным визитом Лорак.

«Удивительный город: теплый, душевный, радушный. Это путешествие было коротким, но очень насыщенным», — написала звезда украинской сцены.

Для прогулки Ани Лорак выбрала черную уютную куртку без рукавов, кепку в тон и круглые темные очки. В таком «камуфляже» ее вряд ли бы узнали фанаты. Певица прошлась по главным туристическим маршрутам Стамбула — побывала в районе Султан Ахмет. Она покрасовалась у Голубой мечети, поела сладкую кукурузу и традиционные турецкие лепешки. Звезда также не смогла устоять перед шикарным кофе, сваренным в металлической джезве.

Ранее сообщалось, что Ани Лорак показала поклонникам 9-летнюю дочь Софию от Мурата Налчаджиоглу. Девочка провела зимние праздники в Москве вместе со своими родителями.