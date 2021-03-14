Ученые признали критическими первые семь лет супружеской жизни

Вашингтон, 14 марта. Первые семь лет семейной жизни характеризуются наибольшим количеством конфликтов и разводов, заявили ученые из университетов Пенсильвании и Бригама Янка в США.

Исследователи провели анализ жизней более 2 тыс. пар. На протяжении длительного времени они наблюдали за развитием их отношений.

Первые семь лет совместной жизни были признаны наиболее критическими для супругов. Если мужчина и женщина сумели его преодолеть, то у них существенно возрастают шансы встретить глубокую старость вместе, отметили ученые.

«На протяжении первых 20 лет в отношениях пар фиксируется медленное угасание чувств. Однако после преодоления данного рубежа, супруги снова испытывают страсть и ощущение счастья», — сообщили исследователи.

Такие изменения в человеческих взаимоотношениях происходят потому, что за годы семейной жизни супруги превращаются в единое целое. Они становятся более терпимыми и внимательными друг к другу, пишет med-heal.ru.

Не так давно нумерологи рассказали, как паре следует выбирать день своей свадьбы. По мнению эксперта Елены Кузнецовой, дата бракосочетания действительно влияет на дальнейшие отношения супругов.