Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Ученые признали критическими первые семь лет супружеской жизни

Ученые признали критическими первые семь лет супружеской жизни

Вашингтон, 14 марта. Первые семь лет семейной жизни характеризуются наибольшим количеством конфликтов и разводов, заявили ученые из университетов Пенсильвании и Бригама Янка в США.

Исследователи провели анализ жизней более 2 тыс. пар. На протяжении длительного времени они наблюдали за развитием их отношений.

Первые семь лет совместной жизни были признаны наиболее критическими для супругов. Если мужчина и женщина сумели его преодолеть, то у них существенно возрастают шансы встретить глубокую старость вместе, отметили ученые.

«На протяжении первых 20 лет в отношениях пар фиксируется медленное угасание чувств. Однако после преодоления данного рубежа, супруги снова испытывают страсть и ощущение счастья», — сообщили исследователи.

Такие изменения в человеческих взаимоотношениях происходят потому, что за годы семейной жизни супруги превращаются в единое целое. Они становятся более терпимыми и внимательными друг к другу, пишет med-heal.ru.

Не так давно нумерологи рассказали, как паре следует выбирать день своей свадьбы. По мнению эксперта Елены Кузнецовой, дата бракосочетания действительно влияет на дальнейшие отношения супругов.

Новости партнеров