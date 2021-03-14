Разведчики ЦВО провели учения на российской военной базе в Таджикистане

Душанбе, 14 марта. Подразделения войсковой разведки Центрального военного округа провели учения на 201-й российской военной базе в Таджикистане. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В маневрах приняли участие более 500 военнослужащих, которые отработали противодействие отрядам террористов.

«По замыслу учения группа условных террористов спланировала совершить ряд диверсий на российских военных объектах. Для проведения поиска по обнаружению сил противника подразделения войсковой разведки на вертолетах были переброшены в указанные районы», — говорится в сообщении.

Незаконное бандформирование было обнаружено с помощью беспилотного летательного аппарата, после чего разведчики обезвредили террористов. В ходе операции специалисты радиоэлектронной борьбы применили малогабаритные комплексы радиопомех «Лесочек», что позволило предотвратить подрыв радиоуправляемых взрывных устройств и подавить мобильную связь условных боевиков.

Ранее стало известно, что разведывательные подразделения Южного военного округа приступили к занятиям по методике практической стрельбы в горах Северного Кавказа. Военные учения проходят на полигоне Дарьял, где разведчики ведут отработку навыков поражения мишеней из автоматов АК-47, пехотных пулеметов «Печенег» и снайперских винтовок «Винторез» с разных положений, по движущимся и появляющимся целям.