Коронавирус «помог» компаниям Германии сэкономить на командировках

Берлин, 14 марта. Около 50 млрд евро смогли сэкономить немецкие компании в 2020 году на командировках и деловых поездках своих сотрудников.

По данным Ассоциации немецкого управления путешествиями (VDR), за прошлый год местные фирмы потратили на деловые поездки от 5 до 9 млрд евро, сообщил глава ведомства Ганс-Инго Биль. Данные получены после опроса 560 компаний-участников. Наблюдается сокращение расходов на командировки примерно на 90%.

Некоторые корпорации смогли сэкономить по несколько сотен миллионов евро. Например, фармацевтический гигант Bayer смог сохранить за время пандемии 266 млн евро, а химконцерн BASF — порядка 200 млн евро. Даже если коронавирусные ограничения снимут в скором времени, в течение ближайших лет объем командировок сохранится на крайне низком уровне.

Замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал, что план Евросоюза по вакцинации населения от коронавирусной инфекции не учел сложности с закупкой препаратов. Чтобы проанализировать упущения, необходимо дождаться окончания пандемии.