Известная свадебная ведущая скончалась в Волгограде во время банкета

Волгоград, 14 марта. Следственный комитет региона начал проверку по факту гибели 44-летней Екатерины Мориной — известной городской ведущей праздничных мероприятий.

Трагедия произошла в кафе «Семь королей», где Екатерина вела мероприятие. Внезапно женщина потеряла сознание и упала на пол. О случившемся рассказала «КП-Волгоград» подруга и коллега погибшей. В этот день она вела свадьбу на другом этаже того же кафе. Среди гостей свадьбы оказались медицинские работники, которые бросились на первый этаж спасать Екатерину.

Все попытки очевидцев помочь несчастной женщине оказались тщетны. Так и не пришедшую в сознание ведущую повезли в 7-ю больницу, по дороге она скончалась.

Известно, что Екатерина была востребована в своей профессии в городе. У погибшей остались муж и трое детей. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, добавили в СУ СКР по региону.

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