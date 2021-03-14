Актрису для съемок фильма «Вызов» на МКС определят в апреле

Москва, 14 марта. Актрису и ее дублера для съемок фильма «Вызов» на Международной космической станции (МКС) определят в апреле, рассказал режиссер Клим Шипенко.

По его словам, только в следующем месяце станут известны имена членов основного и дублирующего экипажей космического пилотируемого корабля, который отправится на МКС.

«Я сейчас точную дату не помню, но что-то там в начале апреля», — сказал режиссер.

Шипенко добавил в эфире радио «Комсомольская правда», что уже начал проходить медицинскую комиссию, чтобы тоже совершить полет на орбиту.

Картина расскажет о женщине, которая после сложной жизненной ситуации оказывается на орбите. В списке кандидаток на главную роль известные российские актрисы Светлана Ходченкова и Ольга Кузьмина.