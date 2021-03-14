Гуманитарный кризис назревает на границе Чили и Боливии

Кольчане, 14 марта. Гуманитарный кризис назревает на границе Боливии и Чили. Все больше мигрантов рискуют жизнью, пересекая труднопроходимую местность, чтобы попасть в Чили, пишет El Diario.

???? Compartimos esta nota publicada en The @guardian y en la que nuestra presidenta @vangonzalezp, se refiere a la criminalización de la migración por parte del gobierno y la necesidad de un plan humanitario ???? https://t.co/2Z09wd9fC5 — Coordinadora Nacional de Inmigrantes (@MigrantesChile) March 10, 2021

Активисты и организации, защищающие права человека, предупреждают об угрозе возникновения нового гуманитарного кризиса на границе между Чили и Боливией. С начала 2021 года по меньшей мере 200 человек в день пересекают границу Чили. Они проходят через пустынную местность на высоте более 3500 метров над уровнем моря, где температура может опускаться до минус 8 градусов.

Власти Чили закрыли свою сухопутную границу еще в 2020 году в качестве превентивной меры из-за пандемии коронавируса. Однако нелегальный миграционный поток продолжает расти. Большая часть этих мигрантов — венесуэльцы, которые покидают свою страну из-за экономической нестабильности и политического конфликта.

Приграничный город Кольчане, где электричество подается с перебоями, где практически нет супермаркетов или аптек, находится в трех часах от ближайшего крупного города. Многим мигрантам приходится укрываться под пластиковыми тентами.

В феврале 2021 года два человека, венесуэлка и колумбиец, умерли во временном лагере в Кольчане, как утверждается, по причине переохлаждения. Еще у одной женщины произошел выкидыш.

«Лагерь недостаточно хорошо оборудован, но туда продолжают в огромном количестве приходить люди», — отметила директор Института международных исследований Университета Артуро Прат Марсела Тапиа.

1600 мигрантов за день

Мэр Кольчане Хавьер Гарсиа описал ситуацию как “один из худших гуманитарных кризисов”, после того как за день 1600 мигрантов прибыли в чилийский город в конце января.

НПО Amnesty International и Национальный институт по правам человека Чили обвиняют власти в том, что они отказываются разместить мигрантов в общественных объектах, таких как спортивные залы или муниципальная собственность.

По данным Национальной полиции, правительство Чили приняло по крайней мере 470 тыс. мигрантов и беженцев из Венесуэлы. Чили занимает третье место по количеству венесуэльских беженцев после Колумбии и Перу. По данным Национального института статистики, иностранное население, проживающее в стране, увеличилось на 19,4% только за последние два года.

Правительство Чили расположило войска на границе с Боливией для патруля территории и разработало план отправки мигрантов на родину. В феврале власти организовали депортацию 86 человек на борту военного самолета, направившегося в столицу Венесуэлы Каракас. Еще 53 человека были отправлены на родину в автобусах.

????AHORA

En la Base Aérea Los Condores #FACh de #Iquique, un Boeing 767 está trasladando junto a @PDI_CHILE a 100 personas que serán expulsadas del territorio nacional.#FAChContigo pic.twitter.com/iAisqfFHGJ — Fuerza Aérea de Chile (@FACh_Chile) February 10, 2021

«Это тяжелый гуманитарный кризис, который приравнивается к преступлению в правительству. Вместо того, чтобы рассматривать миграцию как проблему, нам необходимо разработать гуманитарный план, который будет учитывать права этих людей», — заявила представительница Национальной ассамблеи по вопросам мигрантов Чили Ванесса Гонсалес.

Миграция во время пандемии

По распоряжению Минздрава Чили, некоторые мигранты, которые находились в лагере в Кольчане, были перемещены в отдельные помещения, находящиеся в ведении властей, для прохождения 14-дневного карантина.

Карантин носит обязательный характер для всех, кто въезжает на территорию Чили законным путем в период пандемии — однако мигранты без документов должны предстать перед властями после «незаконного въезда», что часто используется судами для обоснования постановлений о высылке и отклонения ходатайства о предоставлении убежища.

«Санитарные меры из-за COVID-19 стали предлогом для задержания людей и их высылки», — объясняет Гонсалес.

Активисты утверждают, что увеличение потока незаконных мигрантов вызвано жесткими миграционными правилами правительства Себастьяна Пиньеры, так как они строго ограничивают немногочисленные обстоятельства, при которых венесуэльцы могут получить визу и право на законный въезд в Чили.