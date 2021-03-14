Уникальный глубоководный телескоп запустили на Байкале. ФАН-ТВ

Российская наука близка к тому, чтобы вновь оказаться впереди планеты всей. На озере Байкал ввели в эксплуатацию глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD — самый большой в Северном полушарии. А если к 2030 году не будут построены еще более массивные телескопы, он станет крупнейшим на Земле.

Эта уникальная установка разработана российскими учеными при содействии научных организаций Чехии, Словакии, Польши и ФРГ. Она поможет сделать исполинский шаг в проведении геофизических, гидрологических и лимнологических исследований, а также в изучении эволюции галактик и Вселенной.

В процессе запуска телескопа приняли участие глава Минобрнауки Валерий Фальков, директор Объединенного института ядерных исследований академик Григорий Трубников и другие ученые. Во льду Байкала прорубили небольшое отверстие, через него аппарат опустили в воду. К слову озеро было выбрано не случайно: для обнаружения нейтрино необходим большой объем максимально прозрачного вещества и чистейшая вода Байкала подходит для этого как нельзя лучше.

Первые данные ученые рассчитывают получить уже в этом году. Проект будут регулярно дорабатывать и развивать.