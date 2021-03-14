Тимати раскрыл участницам шоу «Холостяк» правду о своих отношениях с Решетовой

Москва, 14 марта. Известный музыкант Тимур Юнусов (Тимати) заявил, что с моделью Анастасией Решетовой он связан на всю жизнь из-за общего сына Ратмира.

Участник нового сезона шоу на телеканале ТНТ «Холостяк» заявил, что готов влюбиться. При этом Тимати подчеркнул, что между влюбленностью и любовью очень большая разница. Не каждая привязанность со временем становится любовью, уверен Юнусов.

Девушки поинтересовались у основателя лейбла Black Star, какие у него отношения с Анастасией Решетовой. Музыкант не стал отрицать свою близость с мамой Ратмира.

«Если это рассмотреть в разрезе отношений, то сейчас у нас дружеские отношения, очень тесные», — пояснил он.

Тимати честно признался, что теперь «пожизненно» связан с Решетовой из-за общего ребенка. Однако сын Ратмир — не единственный наследник звезды, у него подрастает дочь Алиса от модели Алены Шишковой. Девочку помогает воспитывать мама музыканта Симона Юнусова. Она делает все, чтобы малышка росла умной и самостоятельной.

В новом сезоне на сердце главного холостяка страны претендовали более 40 тысяч прекрасных девушек. Однако в проект попали только самые лучшие. Среди них оказалась 24-летняя красавица из Севастополя Татьяна Супиченко, уже получившая розу из рук Тимати.