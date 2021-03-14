Кошки с больными почками помогут в лечении людей

Уинстон-Сейлем, 14 марта. Исследования на кошках с больными почками позволят ученым продвинуться в лечении заболеваний этого органа у людей, предположили в Институте регенеративной медицины Уэйк-Форест.

Порядка 30–50% кошек старше 15 лет страдают от болезней почек. Фиброз или рубцевание при заболеваниях этого органа наблюдаются и у людей, и у питомцев. Ученые намерены использовать метод клеточной молекулярной терапии для лечения почек у кошек.

Фиброз почек пока считается неизлечимым симптомом. Рубцевание становится причиной почечной недостаточности, бороться с которой сейчас можно только с помощью переливания крови или пересадки органа. Предварительные исследования показали эффективность клеточной молекулярной терапии в восстановлении почек.

Острая боль в спине, внизу живота или с одной стороны нижней части, необычный запах или цвет мочи считаются основными признаками камней в почках. При обнаружении этих симптомов необходимо немедленно обратиться к врачу.