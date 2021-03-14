В Волгоградской области выявили хищение 55 млн рублей при реализации нацпроекта «Экология»

Волгоград, 14 марта. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств, выделенных на очистку водоемов Волгоградской области в рамках национального проекта.

Прокуратурой Волгоградской области по запросу губернатора проведена проверка распределения денежных средств, выделенных на выполнение работ по восстановлению экологической обстановки на водных объектах региона. В ходе расследования выявлена незаконная растрата 55 млн рублей.

Результаты проверки направлены в доследственные органы. Ведется поиск причастных к хищению лиц, которые в дальнейшем предстанут перед судом за мошенничество в особо крупных размерах и злоупотребление должностными полномочиями, сообщает пресс-центр СК РФ по региону.

Перед судом предстал директор петербургской компании «Эконева» за хищение бюджетных средств, выделенных на уборку снега, сообщает ФАН.