Мобильное приложение поможет застрявшим в пожаре найти безопасное место

Москва, 14 марта. Приложение для мобильного телефона, имитирующее лесные пожары, поможет в реальной ситуации избежать опасности. Сервис даст простые указания по типу навигатора.

Приложение способно смоделировать пожар в лесу и предложить способ его избежать. Лесные пожары бушуют в регионах по всему миру, причиной тому часто становится человеческий фактор. Но не менее важной причиной возникновения пожара является изменение климата.

Новое мобильное приложение поможет снизить количество жертв лесных катастроф, считают специалисты. Число таких бедствий будет увеличиваться по мере нагревания планеты, к такому выводу пришло мировое научное сообщество.

В России в 2021 году первый лесной пожар случился в Хабаровском крае, открыв в регионе пожароопасный сезон. Огонь охватил территорию около 20 га в Кур-Урмийском лесничестве, загорелось заболоченное место. Пожар удалось потушить, было задействовано восемь человек и две единицы техники. Специалисты федерального учреждения «Авиалесоохрана» составили карту прогнозов лесных пожаров, в красной зоне оказались Крым и запад Краснодарского края.