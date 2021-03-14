Тимати раскрыл неприятную правду об одной из участниц «Холостяка»

Дубай, 14 марта. Рэпер Тимати в первом выпуске шоу «Холостяк» раскрыл неприятную правду об одной из участниц шоу. По словам звезды, девушка получила за съемки круглую сумму.

Тимати стал главным героем восьмого сезона популярного проекта на ТНТ, который снимали в Дубае. Количество заявок побило рекорд — за сердце рэпера в реалити-шоу о любви хотели побороться более 40 тысяч девушек.

«Жених» в ходе первого выпуска признался, что лично отбирал участниц шоу. По словам рэпера, он знает о девушках немало личных деталей.

Например, одна из участниц пришла на проект не поисках любви, а ради выгоды, объявил Тимати. Он не стал пока озвучивать, о какой именно девушке идет речь и насколько крупную сумму она получила.

«Кто-то из вас был в тяжелых отношениях, и для кого-то этот проект — свежий глоток воздуха, кто-то подал заявку еще до того, как узнал, кто будет Холостяком, кто-то подал после. И даже знаю ту, которая получила за этот проект деньги», — сказал он.

Заявление исполнителя возмутило участниц.

Тимати в первом выпуске вручил сразу две розы. Одна из них досталась Татьяне Супиченко из Севастополя. Девушка настолько впечатлила рэпера, что он нарушил правила проекта и подарил цветок прямо во время знакомства.