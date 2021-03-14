Сергей Соседов указал на связи «Гузейки» с синдикатом

Любая домохозяйка может справиться с работой ведущей программы «Давай поженимся» Ларисы Гузеевой. Таким мнением поделился в беседе с ФАН музыкальный критик Сергей Соседов.

Эксперт прокомментировал новость о том, что Лариса Гузеева станет членом жюри нового шоу на телеканале «Пятница».

«Наверно, ее кто-то продвинул туда, и все! Вы что, не знаете, как работает телевидение?! Это связи, контакты! Значит, ее кто-то посоветовал. Может быть, там какие-то интриги. Я не знаю. Кто держит ее на Первом канале?» — сказал собеседник.

Сергей Соседов отметил, что работа в популярном проекте о поисках своей второй половинки не требует выдающихся способностей.

«Она же не просто так — Гузеева. Она и сваха не просто так там сидят! За ними стоят определенные силы! На этих местах мог бы быть кто угодно, любой человек с улицы, домохозяйка. Здесь не нужен никакой профессионализм журналиста, аналитика. То, что они делают в шоу «Давай поженимся», может выполнять кто угодно, но там именно они. Почему? У них что, ума палата?! Они в этой области большие знатоки?! Нет! Их кто-то держит. Значит, у них есть какая-то крыша. Да, она (Лариса Гузеева. — Прим. ФАН) хорошо справляется, но это не значит, что нельзя делать лучше», — пояснил музыкальный критик.

В завершение он подчеркнул, что рядовые зрители не подозревают о том, какова на самом деле жизнь в закулисье СМИ.

«Почему меня не позвали туда судить? Я что, хуже Гузеевой? Да я в тысячу раз скажу интереснее! Но меня не позвали, а «Гузейку» позвали. Значит, у нее какие-то хорошие связи. Даже на «Пятницу» распространяются. Это же целый синдикат! Телевидение — структура очень разветвленная. Это такой спрут!» — резюмировал эксперт.

Ранее Сергей Соседов рассказал, как «Гузейка» в новом шоу может научить предохраняться.