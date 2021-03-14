Топ-5 самых громких скандалов премии «Грэмми»

Одна из самых престижных музыкальных премий «Грэмми», которую приравнивают к «Оскару», за все годы существования собрала вокруг себя немало скандалов и пересудов. С 1959 года на «Грэмми» номинируются десятки исполнителей, чьи хиты возглавляют музыкальные чарты.

Каждый год вокруг премии кипят нешуточные страсти. ФАН вспомнил самые запомнившиеся скандалы, случившиеся за прошедшие десятилетия.

Эминем

Один из самых громких скандалов случился в 2001 году на 43-й церемонии вручения «Грэмми». Тогда в центре всеобщего внимания было выступление британского певца Элтона Джона и американского рэпера Эминема с треком «Stan». Все потому, что в то время все обвиняли Маршалла в гомофобии, поскольку в его альбоме, который заслужил заветную статуэтку, не раз встречались отголоски этой довольно щепетильной темы. Популярный рэпер рисковал остаться без значительной части аудитории, а организаторы «Грэмми» могли быть обвинены в некорректности.

Всем давно известно, что Элтон Джон открытый гей, и он согласился на дуэт, чтобы сделать заявление:

«Эминем никогда не был гомофобом. Я слушал весь альбом «Marshall Mathers» и был поражен. Я подумал: как кто-то может считать это гомофобией? Он просто пишет о том, как обстоят дела, а не то, что думает».

В итоге все прошло великолепно, это выступление помогло Эминему не потерять слушателей. А после «Грэмми» у Элтона Джона и Маршалла завязалась длительная дружба.

Адель

На юбилейной 55-й церемонии «Грэмми» в 2013 году в центре скандала оказалась певица Адель. Все произошло из-за украинского журналиста Виталия Сердюкова, который незаконно пробрался на это мероприятие. Присев в один ряд с мировыми звездами, он занял кресло певца Адама Левина, но этой выходкой он не ограничился. Когда на сцену пригласили Адель для вручения статуэтки, Сердюков выбежал за наградой вместо нее, но Дженнифер Лопес быстро дала ему понять, что нужно покинуть сцену. После этого его задержали, но он обошелся без серьезного наказания.

Массовый отказ

В 2017 году организаторы «Грэмми» впервые столкнулись с отказом музыкантов участвовать в церемонии вручения наград. Тогда Джастин Бибер, Канье Уэст и Дрейк публично заявили, что не собираются посещать премию, поскольку она несправедливо оценивает талант молодых исполнителей.

Канье Уэст недвусмысленно высказался о расизме, напомнив, что если в одной с ним номинации были не афроамериканцы, то премия доставалась не ему.

Состоявшееся без них «Грэмми» прошло не так гладко, как хотелось бы. Когда награда за лучший альбом досталась певице Адель, многие выразили недовольство, потому что, по их мнению, другая номинантка — Бейонсе — была достойна награды больше.

Экс-фронтмен группы Village People Виктор Уиллис даже заявил, что организаторы «Грэмми» якобы создали специальный тайный комитет, задача которого — препятствовать тому, чтобы награды доставались темнокожим исполнителям.

Канье Уэст

В прошлогодней премии «Грэмми» отличился американский рэпер Канье Уэст. Как мы рассказывали выше, скандал с организаторами у него не первый.

В 2020 году Канье удостоился своей 21-й статуэтки, но радости от награды рэпер не испытал. Напротив, после церемонии экс-супруг Ким Кардашьян в своем аккаунте в Twitter опубликовал видео, на котором помочился на награду. Национальная академия искусства и науки звукозаписи нисколько не обиделась на исполнителя, а даже сделала ретвит поста.

The Weeknd

Самый свежий скандал, который с еще большей силой может разгореться после 15 марта 2021 года. Поскольку недавно Академия звукозаписи огласила список претендентов на статуэтки 2021 года, который возмутил общественность отсутствием канадского исполнителя The Weeknd в какой-либо номинации. Хотя за последний год у него вышло немало хитов, которые возглавляли музыкальные чарты.