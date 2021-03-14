Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию AstraZeneca. События дня. ФАН-ТВ

Западные страны сами ускорили начало регулирования интернет-пространства

Западные страны своими поступками сами инициировали процесс регулирования интернет-пространства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире на телеканале «Россия-1».

«Они сами ускорили то, на что мы долго не решались. Мы все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство. В том, что касается американских интернет-монополий», — сказала она.

Она подчеркнула, интернет-монополии и стоящие за ними представители политического истеблишмента Запада, а именно Вашингтон, НАТО, Брюссель, действуют исключительно исходя из собственных интересов.

«Они демонстрируют аморальное поведение в сети: создание монополий, наплевательское отношение к собственному законодательству, к международному праву. Конечно, в последнюю очередь они смотрят на наши российские законы», — указала она.

Захарова подчеркнула, что в России сейчас готовится целый пакет документов и законопроекты, которые будут охранять и защищать российских журналистов, СМИ и аудиторию.