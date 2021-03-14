Ирландии рекомендовали приостановить вакцинацию AstraZeneca. События дня. ФАН-ТВ

Западные страны сами ускорили начало регулирования интернет-пространства
Западные страны своими поступками сами инициировали процесс регулирования интернет-пространства. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире на телеканале «Россия-1».
«Они сами ускорили то, на что мы долго не решались. Мы все время ощущали неловкость в том, что пора вводить регулятивные меры и пора начать регулировать интернет-пространство. В том, что касается американских интернет-монополий», — сказала она.
Она подчеркнула, интернет-монополии и стоящие за ними представители политического истеблишмента Запада, а именно Вашингтон, НАТО, Брюссель, действуют исключительно исходя из собственных интересов.
«Они демонстрируют аморальное поведение в сети: создание монополий, наплевательское отношение к собственному законодательству, к международному праву. Конечно, в последнюю очередь они смотрят на наши российские законы», — указала она.
Захарова подчеркнула, что в России сейчас готовится целый пакет документов и законопроекты, которые будут охранять и защищать российских журналистов, СМИ и аудиторию.
В Ирландии рекомендовали приостановить использование AstraZeneca
В Ирландии рекомендовали приостановить использование британо-шведской вакцины AstraZeneca. Об этом сообщается в Twitter Министерства здравоохранения страны. Национальный консультативный совет по иммунизации Ирландии выдал такую рекомендацию после сообщений из Норвегии о четырех новых случаях серьезных нарушений свертываемости крови у привившихся. Отмечается, что связь между этими случаями и вакциной AstraZeneca пока не выявили, но из предосторожности следует временно отказаться от применения препарата. Ранее использование вакцины AstraZeneca приостановили некоторые европейские страны, в том числе Австрия, Дания, Норвегия, Исландия, Болгария и Эстония. Причиной также стали сообщения о возможном образовании тромбов у вакцинированных. Европейское агентство лекарственных средств заявляло, что продолжает расследование случаев осложнений после прививки AstraZeneca.
В России зафиксировано 10 083 случая COVID-19
За минувшие 24 часа в России зафиксировано 10 083 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщил оперативный штаб. Показатель впервые с понедельника превысил 10 000, но остается на уровне начала октября. Больше всего новых случаев выявили в Москве (1905), за ней идет Санкт-Петербург (937), на третьем месте — Московская область (605). Зафиксировали 395 летальных исходов, а полностью выздоровели за сутки 9232 человека. Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович подчеркнула, что ситуация с COVID-19 в РФ немного улучшилась. По ее мнению, РФ выходит из пандемии с меньшими потрясениями, чем многие европейские государства.