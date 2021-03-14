Почему Британия в любом случае проиграет России в танковом сражении

Российский политический и военный деятель Франц Клинцевич отреагировал на данные отчета парламента Великобритании об исходе возможного танкового сражения между Британией и Россией. В отчете комитета по обороне Палаты общин британского парламента говорится, что в случае вооруженного конфликта с Россией танковое сражение с большой вероятностью закончится не в пользу Великобритании. Проблема в том, что на вооружении Британии мало танков, а те, что есть, серьезно устарели, говорится в докладе.

«Если бы британской армии пришлось сражаться в Восточной Европе с равным противником, под которым подразумевается Россия, нашим солдатам, к нашему глубокому стыду, пришлось бы идти в бой c устаревающей и даже устаревшей бронетехникой», — признают британские военные аналитики.

Доклад достаточно точно фиксирует реальность, отмечает российский политик, ветеран войны в Афганистане 1979–1989 годов Франц Клинцевич.

«Английские эксперты говорят о проигрыше своих танков нашим, имея в виду даже не последние суперсовременные и сверхнадежные российские модели, такие как Т-90М, — отметил Клинцевич в комментарии ФАН. — Если же говорить о наших танках последнего поколения, то можно прямо сказать: все действующие на сегодня не только английские, но и немецкие, французские, американские модели уступают нашим. Так что в танковом сражении шансов против нас нет ни у кого, и уж тем более у Великобритании».

Клинцевич также напомнил об отличной выучке наших войск.

«Наша страна постоянно проводит военные учения, кроме того, в нашей армии очень профессиональный подход к кадрам: например, в танковых войсках все важнейшие позиции укомплектовываются контрактниками, — отметил он. — Так что ни у одного нашего противника шансов против нас нет».

При этом, по мнению российского политика, сама постановка вопроса британскими парламентариями о возможной войне с Россией вызывает тревогу.

«Такие планы ни к чему хорошему не приводят, ведь любая большая война чревата применением ядерного оружия, а тут победителей не будет — нас ждет взаимное уничтожение», — подчеркнул российский политик.

2 июня 2020 года президент РФ Владимир Путин утвердил своим указом «Основы государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания». Критерии применения Россией ядерного оружия остаются прежними: в ответ на нападение на нашу страну или наших союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения либо в случае агрессии с использованием обычных вооружений, если под угрозу поставлено само существование государства.

Ранее Франц Клинцевич оценил признание Соединенными Штатами достоинств российского танка Т-90М «Прорыв», который в Вашингтоне уважительно назвали «смертоносным монстром».