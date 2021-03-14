Подозреваемых во взятках полицейских задержали в Екатеринбурге

Екатеринбург, 14 марта. Троих задержанных по подозрению в получении взяток полицейских отстранили от службы. Один из них признал свою вину.

Фигурантами дела стали сотрудники патрульно-постовой службы полиции. После проверки задержанных уволят с места службы. Об этом рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Недобросовестные инспекторы ППСП были отстранены от исполнения служебных обязанностей», — подчеркнул он.

В том случае если вина полицейских будет доказана, то их ждет уголовная ответственность в соответствии с российским законодательством. Правоохранители за взятку отпустили 22-летнего мужчину, который искал тайник с наркотиками. Один из них уже сознался в содеянном, еще двое отрицают свою вину, сообщило URA.RU.