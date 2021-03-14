Найден уникальный пептид, способный бороться с раковыми опухолями

Вашингтон, 14 марта. Группа ученых из США открыла уникальный пептид iRGD, который позволит улучшить методы лечения рака поджелудочной железы. Только он способен проникать в злокачественные опухоли.

Рак поджелудочной железы выявляется на поздних стадиях развития, из-за чего эффективность лечения сильно снижается. Выживаемость пациентов с таким диагнозом в среднем составляет около пяти лет. Типичные для данного типа онкологии формы лечения — радио- и химиотерапия, операции по удалению опухоли — зачастую наносят организму большой вред. По словам американских специалистов, новый метод позволит существенно продлить время жизни больных.

В ходе исследования было установлено, что iRGD может с высокой точностью обнаруживать злокачественные опухоли, проникать в них, а затем уничтожать. Это единственный в мире пептид, который может преодолеть плотную волокнистую броню опухоли, а значит может использоваться для транспортировки лекарственных средств внутрь злокачественного образования.

Пока действие вещества было испытано только на лабораторных мышах. Следующим этапом клинических исследований станут испытания метода на пациентах, пишет журнал Nature Communications.

Российские ученые недавно нашли способ борьбы с пораженными раком клетками мозга. С помощью нового метода синтеза веществ в скором времени их можно будет превращать в здоровые.