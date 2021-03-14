Названы факторы, которые поддержат рубль на следующей неделе

Москва, 14 марта. Начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев рассказал, какие факторы повлияют на положение российской валюты на следующей неделе.

Понимание недооцененности рубля приходит на фоне роста стоимости барреля нефти. Определяющей остается санкционная повестка, однако геополитическая премия не будет бесконечно расти и встретится с фундаментальными и спекулятивными факторами, заявил аналитик.

«Ситуация для рубля складывается позитивно», — отметил он в беседе с «Российской газетой».

При поддержке благоприятного уровня нефтяных цен валютный курс будет пребывать в коридоре 73 – 74 руб. за доллар.

Растущие котировки энергоресурсов позитивно сказываются на устойчивости российской экономики, однако могут быть негативно восприняты ведущими импортерами нефти. Некоторые эксперты опасаются дестабилизации рынка в связи с ускорением динамики изменения цен.