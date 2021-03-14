Сотрудники МЧС в Заречном эвакуировали 17 человек из горящего дома

Екатеринбург, 14 марта. Спасатели оперативно приехали на место пожара в городе Заречный. Благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС никто не пострадал.

Ночью на пульт дежурного диспетчера поступил сигнал о возгорании на улице Ленина. Прибывшие на место происшествия сотрудники экстренных служб установили, что огонь охватил квартиру на втором этаже.

Специалисты успешно провели эвакуацию, задействовав автолестницу. Некоторым жильцам потребовались маски специальных дыхательных аппаратов.

Всего спасателям удалось вывести на улицу 15 взрослых и двух детей. После этого они за 15 минут ликвидировали открытое горение на площади 10 кв. метров.

В Краснодаре ночью произошел пожар в многоквартирном доме. Площадь возгорания составила 350 кв. метров. Сотрудники МЧС эвакуировали 25 человек. Никто из жильцов не пострадал, сообщал ФАН.