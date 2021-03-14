Диетолог Королева объяснила, почему весной опасно садиться на диету

Москва, 14 марта. Звездный диетолог Маргарита Королева в беседе с ФАН предупредила об опасности диет в весеннее время года.

Несмотря на то, что именно весной большинство людей начинают задумываться о том, чтобы избавиться от лишних килограммов, эксперт по здоровому питанию не рекомендует изнурять себя строгими ограничениями по питанию. Похудение, запланированное на весеннее время, требует предельной осторожности: организм истощен из-за холодов, недостатка солнца, авитаминоза, а также простудных и вирусных заболеваний, ему необходимы восстановительные мероприятия, а не стрессы.

«Безусловно, нельзя голодать, — подчеркнула Маргарита Королева. — Никаких голодных диет для подготовки к сезону быть сейчас категорически не должно, потому что весной это в большей степени может подорвать здоровье, приведя к дефициту большого количества минеральных веществ, витаминов, антиоксидантов».

Эксперт обратила внимание на то, что стремление сбросить накопившиеся за зиму килограммы может в конечном итоге плохо повлиять на состояние здоровья.

«Это может негативно отразиться на настроении, работоспособности, активности, энергии человека», — заключила врач-диетолог.

Ранее звездный диетолог Маргарита Королева рассказала ФАН, какими продуктами стоит дополнить рацион, чтобы избежать весеннего авитаминоза и связанных с ним негативных последствий для здоровья.

Ранее диетолог Мария Малышева развеяла семь популярных мифов о похудении.