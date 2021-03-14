Модный редактор Саша Свиридовская стала участницей шоу «Холостяк»

Москва, 14 марта. Редактор сетевого издания Peopletalk Александра Свиридовская рассказала подписчикам в Instagram, что поборется за сердце Тимура Юнусова (Тимати) на шоу «Холостяк».

Девушка учится на 4-м курсе факультета журналистики в ВШЭ и подрабатывает моделью, сообщили в Peopletalk. В издании добавили, что 21-летняя красавица имеет хорошее чувство юмора и отвечает за дружескую атмосферу в редакции.

Перед выходом первого выпуска «Холостяка» Свиридовская опубликовала в Instagram небольшое послание для подписчиков. Модный редактор заявила, что серьезно готовится к шоу.

«Навожу суету сегодня в 19.00 на ТНТ. И да, я участница нового сезона «Холостяка», — пояснила она.

Пользователи были очень удивлены, но пожелали девушке удачи. Они уверены, что журналистка будет «ярко сиять» на фоне остальных участниц проекта.

«Вот это шикарные новости, теперь буду смотреть шоу только ради тебя», — заявил подписчик. «Саня, по такому случаю прилипну к телеку», — пообещала другая пользовательница. «Надеюсь, что ты та самая, кому заплатили за проект», — пошутил фолловер.

Создатели популярного шоу подогревают интерес зрителей. Ранее в анонсе программы рэпер Тимати выразил надежду, что любовь сама найдет его. Новый сезон «Холостяка» снимался в Эмиратах, музыканту несколько месяцев приходилось жить на две страны.