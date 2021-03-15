Как страны Запада создавали «горячие точки» на Ближнем Востоке

Может показаться, что на Ближнем Востоке идет нескончаемая война между представителями различных религиозных и национальных конфессий. Однако на самом деле люди там на протяжении многих веков мирно уживались друг с другом, пока внешние силы не вмешались во внутренние дела региона и не начали его раздел, исходя из своих геополитических интересов.

Как именно колонизаторам удалось разбить регион на сферы влияния, создать в нем «горячие точки» и «бомбы замедленного действия», читайте в материале преподавателя Санкт-Петербургской восточной академии Халеда аль-Ашкара для международной редакции Федерального агентства новостей.

Первые шаги

До начала XIХ века Ближний Восток и Северная Африка входили в состав Османской империи.

Первая попытка подчинить регион была предпринята Наполеоном в 1798 году, но закончилась неудачей. В результате французы покинули земли в 1801 году.

Вскоре, в 1830-м, Париж повторил свою попытку и начал завоевание Северной Африки. На этот раз успешно: французы фактически контролировали эту область вплоть до 1912 года.

Обстановка в данной части арабского мира до сих пор относительно стабильна. Кроме того, она отличается меньшей пестротой в конфессиональном плане: в Северной Африке живут в основном арабы-сунниты, хотя коренные жители региона — берберы. Но в VIII веке, во время колонизации региона, они приняли ислам и слились в арабскую нацию, потеряв свой язык и культуру.

Конфессии

В первую очередь важна конфессиональная ситуация в арабских странах, где существуют очаги напряженности. Поскольку опасная обстановка в большинстве рассматриваемых «проблемных» регионов не позволяет местным властям провести полноценную перепись населения, здесь и далее процентное соотношение религиозного разнообразия стран приводится примерно. Статистика основывается на последних проведенных переписях населения и анализе того, что происходит сейчас.

Египет

В 2021 году население страны составляет 105,8 млн человек. Из них 98,7 млн (94,9 %) мусульмане-сунниты и 5,3 млн (5,1 %) — христиане (преимущественно православные копты).

В начале ХХ века ситуация складывалась иначе. Тогда население Египта, согласно официальной переписи 1917 года, составляло 12,7 миллиона человек и распределялось следующим образом: мусульмане-сунниты — 11,6 млн (91,4%), копты — 1,02 млн (8%) и иудеи — 0,06 млн (0,6%).

Сравнение данных 1917 и 2021 годов показывает, что за чуть более чем 100-летний срок население страны сильно увеличилось, но при этом процентный состав конфессий внутри общества приблизительно сохранился.

Палестина

Страна является очагом напряженности на Ближнем Востоке уже на протяжении столетия. В 1896 году население Палестины составляло 640 тысяч человек: арабы-мусульмане (сунниты) — 517 тысяч (80,8%), арабы-христиане разных конфессий — 73 тысячи (11,4%) и арабы-иудеи — 50 тысяч (8%).

В результате еврейской миграции из Восточной Европы, осуществленной при помощи Великобритании, ситуация изменилась — причем за короткий срок. Это стало причиной трансформации этническо-конфессиональной картины региона.

В 1948 году, незадолго до организации государства Израиль, в Палестине проживало 2,06 млн человек. Население распределялось следующим образом: арабы-мусульмане и христиане, а также, возможно, арабы-иудеи — 1,4 млн (68,5%), еврейские иммигранты из Европы — 0,65 млн (1,5%).

Сравнение показателей 1896 и 1948 годов позволяет увидеть, насколько сильно может измениться процентное соотношение конфессий в результате влияния внешних факторов за относительно небольшой промежуток времени. Если же рассмотреть современную ситуацию в регионе, то можно увидеть, к чему привела запущенная после войны цепная реакция.

Сейчас на этих территориях существуют два государства: Израиль и Палестинская автономия. Вторая, в свою очередь, разделена на два анклава — Западный берег реки Иордан и Сектор Газа.

К 2021 году в Израиле проживает 8,7 млн человек. Из них 6,5 млн (75,6%) — евреи, проповедующие иудаизм, 1,6 млн (18,6%) — арабы-мусульмане, 175 тысяч (2%) — христиане, 60 тысяч (0,7%) — представители других конфессий. При этом в стране проживают 271 тысяча (3,1%) нерелигиозных граждан и атеистов.

На территории обоих палестинских анклавов сейчас находятся 5,2 млн человек: 5,08 млн (97,6) — мусульмане (сунниты), 124 тысячи (2,4%) — христиане разных конфессий.

Стоит отметить, что в результате арабо-израильского конфликта 1948 года и образования Израиля Палестину покинули около 0,9 миллиона человек из 1,4 млн проживающих там в довоенный период. В настоящее время за пределами родины вынуждены жить порядка 6,1 млн палестинцев.

И все эти перемены произошли всего через 100 лет после внешнего вмешательства в жизнь региона.

Ливан

В одном из самых маленьких арабских государстве живут представители практически всех религиозных конфессий Ближнего Востока, если анализировать самые больше религиозные группы. Достоверной статистики о населении Ливана в начале ХХ века нет. Его территория тогда ограничивалась только горной частью, а прибрежная часть и долина Аль-Бекаа принадлежали Османской империи.

После Первой мировой войны Франция получила мандат Лиги Наций на часть ближневосточных территорий. По этой причине первую перепись населения в стране проводили именно французы в 1932 году.

На тот момент в Ливане проживало 0,87 миллиона человек, распределялось население таким образом: христиане-марониты — 0,26 млн (30%), другие христиане — 0,14 млн (16%), мусульмане-сунниты — 0,21 млн (24%); мусульмане-шииты — 0,18 млн (20%), мусульмане-друзы — 0,061 млн (7%) и представители других конфессий — 0,02 млн (2,5%).

Это была единственная официальная перепись населения за всю историю Ливана. В настоящее время нет точных сведений о численности граждан страны. В публикуемой ЦРУ «Книге фактов» в 2017 году отмечалось, что население Ливана достигло 6,3 млн человек и распределялось так: 21% — христиане-марониты, 19,5% — другие христиане, 27% — сунниты, 27% — шииты, 5,6% — друзы.

В то же время, по данным портала Countrymeters, сейчас в стране проживают около 7,3 млн человек, из которых 2,4 млн (61,3%) — мусульмане, 2,8 млн (38,2%) — христиане, а около 25 тысяч (0,5%) — буддисты и атеисты.

Сравнивая статистики, можно заметить, что численность мусульман в Ливане увеличилась и продолжает расти. Рост процентного соотношения мусульман и представителей других конфессий и создает очаги напряженности в стране.

Сирия

По статистике за 2021 год, в стране проживают 16,8 млн человек. Подавляющее большинство из них мусульмане — 15,6 млн (92%). Их них около 75% сунниты, а остальные — алавиты, шииты и друзы. При этом гражданами государства являются 0,8 млн (5,2%) христиан и 0,3 млн (0,2 %) атеистов и нерелигиозных граждан.

Между тем по национальным признакам арабы составляют 90% населения, курды 6%, а остальные 37% принадлежат к другим национальностям: армяне, туркмены, арамиты, ассирийцы и др.

В 1934 году в Сирии под контролем французов была проведена официальная перепись населения: тогда на территории страны проживало 1,8 млн человек. Разделение на религиозные группы в процентном соотношении было примерно равно современным данным.

Ирак

Сейчас на территории Республики Ирак проживает 41, 3 млн человек: 77,5% — арабы, 17,5 % — курды, а 5% — другие национальности.

Из всего числа жителей страны 99% населения исповедуют ислам: 66,6 % — шииты, 31,5% — сунниты. Оставшийся 1% поделили между собой прочие религии.

Поскольку на момент начала Первой мировой войны государство (как и другие арабские страны) было частью Османской империи, информации о населении того периода нет. Первая перепись была проведена в 1920 году. Она показала, что в стране проживало 2,8 млн человек, по религиозным признакам разделенных таким образом: 1,5 млн (52,4%) — мусульмане-шииты, 1,4 млн (40,4%) мусульмане-сунниты, 0,9 млн (3,1%) — иудеи и 0,8 млн человек (2,8%) — христиане.

Это демонстрирует, что в начале XX века в Ираке жили иудеи, а их численность была больше численности христиан. Однако они были вынуждены покинуть страну в результате погромов со стороны мусульман после образования еврейского государства. Беспорядки были организованы в результате внешних провокаций.

Йемен

Перед Первой мировой войной страна была разделена на две части: южная контролировалась англичанами, в то время как северная в виде автономии находилась в составе Османской империи и называлась «Имманат». Объединение государства произошло только в 1990 году.

Сейчас там проживают 30,4 млн человек, которые делятся на мусульман-суннитов (65%) и мусульман-шиитов (35%).

Между приверженцами конфессий идет гражданская война, в которой сунниты поддерживаются Саудовской Аравией, а шииты — Ираном.

Разрушение межэтнического согласия на Ближнем Востоке

Представители различных конфессий в ближневосточном регионе мирно уживались друг с другом вплоть до внешнего вмешательства, начавшегося после Первой мировой войны. С этого периода весь ближневосточный регион был разделен на сферы влияния великих держав.

В 1916 году между Великобританией, Францией и Российской империей был подписан секретный договор о разделе Османской империи после окончания войны. Он вошел в историю под названием «Соглашение Сайкса — Пико». В соответствии с данным документом Великобритания должна была иметь мандат над Палестиной и Ираком, Франция — над Сирией и современным Ливаном, а Россия — над черноморскими проливами.

Договор рассекретили большевики в 1917 году. После выхода России из войны французы и англичане разделили регион между собой, действуя на его территориях исходя из собственных геополитических интересов.

В результате это привело к разрушению межэтнических отношений, нарушению баланса между конфессиями в регионе и разжиганию гражданских и прочих войн. Это разрушение произошло в четыре этапа.

Этап первый. Прямая колонизация и новая карта региона (1917-1948)

Этот период примечателен созданием новых государств и определением текущих границ между ними. На данном этапе в ближневосточных странах возникали новые конфессии, а баланс между старыми неуклонно разрушался.

Действия Франции

Амбиции французов заключались в создании христианского (маронитского) государства в Ливане, так что с первых дней своего мандата над Сирией Париж начал работать над выполнением данного плана.

Лига Наций передала французам контроль над территориями, на которых сейчас располагаются современные государства Ливан, Сирия и турецкая провинция Хатай.

Анри Гуро, назначенный генерал-губернатором этих земель, разделил переданный под контроль Парижа регион на шесть частей, одной из которых в 1920 году стал Великий Ливан.

В 1926 году была создана конституция, согласно которой избираемый местным парламентом президент получал широкие полномочия. Особое значение уделялось конфессиональному делению высших государственных чиновников.

Президентом должен был стать христианин-маронит, премьер-министром — суннит, а председателем парламента — шиит. Примечательно, что эта конституция в Ливане действует до сих пор, а намерения внести в нее изменения привели к двум гражданским войнам в 1958 и 1975 годах.

Конфессиональная ситуация в государстве давно изменилась: в стране преобладают сунниты и шииты, которые периодически враждуют между собой. Обстановка в регионе остается напряженной, эскалация в любой момент может привести к новым беспорядкам и гражданской войне.

В Сирии французы действовали иначе. Часть ее территории западные руководители отдали туркам по договору от 1937 года. Впоследствии это стало причиной территориальных споров Дамаска и Анкары, которые продолжались вплоть до 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война.

Действия Великобритании

Деятельность Лондона в регионе коснулась нескольких стран.

От Египта британцы отделили Судан и присоединили к нему провинцию Халаиб. Этот спорный вопрос также не решен до сих пор. Ираку они оставили нерешенную курдскую проблему и спорный территориальный вопрос с Ираном (провинция Арабистан), которые привели к серии войн между странами.

Однако главным вкладом в потрясения региона стал израильский вопрос.

1917 год для арабских государств был ознаменован началом основного и самого продолжительного конфликта на Ближнем Востоке — арабо-израильского.

Старт ему положила декларация главы Министерства иностранных дел Великобритании Артура Бальфура от 2 ноября 1917 года, которую он направил лорду Ротшильду, представителю британской еврейской общины. В документе дипломат заявил о создании в Палестине «очага для еврейского народа», то есть еврейского государства.

В арабском мире данная декларация вызвала остро негативную реакцию. Произошли погромы против еврейских поселенцев, прибывающих в Палестину с конца XIX века. Фактически это и стало отправной точкой арабо-израильского противостояния.

И все же в 1948 году государство Израиль было создано. Это оказалось одним из самых кризисных событий в регионе и привело к серии арабо-израильских войн. Конфликт продолжается до сих пор, и перспективы на примирение обозначились только сейчас, да и то лишь с несколькими государствами.

Первый этап разрушения межэтнических отношений на Ближнем Востоке заканчивается именно с образованием еврейского государства.

Этап второй. Арабо-израильские войны (1948-1974)

За этот период произошли четыре конфликта между арабскими странами и Израилем.

1948 год — Война за независимость Израиля / Скорбная война

Еврейское государство заняло 75% палестинских территорий, из-за чего около 900 тысяч местных арабов были вынуждены покинуть регион и переселиться в другие страны.

1956 год — Суэцкий кризис

Стимулом для начала данного конфликта стало решение президента Египта Гамаля Абдель Насера национализировать Суэцкий канал. В ответ Великобритания, Франция и Израиль напали на Египет.

1967 — Шестидневная война

Возросшая напряженность между еврейским государством и мусульманскими странами вылилась в боевые столкновения, инициаторами которых стали именно арабы (Египет, Сирия, Иордания, Ирак и Алжир).

В ходе этой войны Израиль завоевал оставшуюся часть Палестины (западную), берег реки Иордан и сектор Газа. У Египта был отвоеван Синайский полуостров, а у сирийцев — Голанские высоты. Потери составили около 800 израильтян и более 20 тысяч арабов.

1973 — Война Судного дня

В этом случае арабские страны вновь напали на Израиль: Египет и Сирия пытались вернуть контроль над утраченными в ходе предыдущей войны территориями.

Египтяне сумели отбить Суэцкий канал и часть Синайского полуострова, а сирийцы — часть Голанских высот.

Потери Израиля в этой войне составили 2,7 тысячи погибших, а у арабов — около 9 тысяч.

Этап третий. Разрушение государственного строя (1974-2011)

Во время войны 1973 года по инициативе короля Саудовской Аравии Фейсала бин Абдул Азиза арабские страны-экспортеры нефти прекратили продажу углеводородов в Европу и США. Это стало ответом на поддержку западными лидерами Израиля.

Данные действия зимой 1974 года стали причиной энергетического кризиса в европейских государствах.

Именно тогда коалиция западных стран поняла, что сплочение арабов может быть чревато для них большими сложностями. Осознание этого факта стало отправной точкой для разработки плана по дестабилизации обстановки в регионе посредством разжигания гражданских войн или конфликтов между соседними государствами из-за спорных территорий.

Реализация плана стартовала 26 марта 1975 года, когда саудовский король был убит собственным племянником Фейсалом бин Мусаидом, вернувшимся в страну после обучения в США.

Всего через месяц, в апреле того же года, в Ливане началась гражданская война, в которую вмешались Сирия, Израиль и Организация освобождения Палестины (ООП). Конфликт продолжался вплоть до 1990 года.

Его результатом стало уничтожение ливанской экономики. До войны эта страна считалась одной из самых развитых и прогрессивных в регионе, ее называли «жемчужиной» Востока. Кроме того, 162 тысячи ливанцев погибли, а свыше 200 тысяч получили ранения. Другие арабские страны, вступившие в сопротивление, тоже были существенно ослаблены.

В 1979 году на Ближнем Востоке произошло и другое очень важное событие — Исламская революция в Иране. С первых дней она провозглашала антизападные лозунги.

У западной коалиции был собственный план по отношению к этой революции. Он заключался не во вмешательстве, а скорее в том, чтобы дать ход политическим изменениям в стране, пожертвовав своим главным союзником в регионе после Израиля — иранским шахом. Это было необходимо, чтобы потом создать из шиитского Ирана искусственного врага для арабского суннитского мира. Благодаря этому появляется возможность поднять волну исламского экстремизма и разжечь гражданские войны между суннитами и шиитами в регионе.

Кроме того, это позволило создать две противоборствующие значимые силы на Ближнем Востоке — Иран и Израиль. Современная ситуация в регионе показывает, что данный план действительно был реализован.

Первая война в Персидском заливе

Результат не заставил себя долго ждать: после победы Исламской революции в Иране иракский лидер Саддам Хусейн при поддержке и финансировании стран Персидского залива (и не без указания США) объявил Ирану войну в сентябре 1980 года.

Причиной стала спорная территория — провинция Арабистан, а также угроза распространения Исламской революции за пределы иранской территории.

Война продолжалась 8 лет и закончилась в августе 1988 года. Иракцы потеряли 340 тысяч человек, а иранцы — 730 тысяч. Экономика обеих стран была уничтожена.

Вторая война в Персидском заливе

На этом Саддам Хусейн не остановился и развязал следующую войну, захватив Кувейт и назвав его девятнадцатой провинцией Ирака. И в данном случае причиной для начала конфликта вновь стали территориальные споры. Впрочем, это могло быть лишь поводом для иракского президента, рассчитывавшего получить компенсацию за потери в войне с Ираном.

США знали о его намерениях захватить соседнее государство, однако готовили для него ловушку. На это указывает встреча Хусейна с американским послом в Ираке Априель Гласпие, которая состоялась 25 июля 1990 года — всего за несколько дней до вторжения.

Тогда Хусейн сообщил дипломату из США о своих намерениях, однако представительница Вашингтона ответила, что Белый дом не намерен вмешиваться во внутренние дела арабских стран и их локальные конфликты.

Хусейн оценил такие слова как «зеленый свет» на вторжение и начал его 2 августа 1990 года. Это было частью плана американцев, которые приступили к формированию большой коалиции и в январе 1991 года организовали военную операцию «Буря в пустыне».

В ходе боев Ирак потерял около 60 тысяч солдат и около 200 тысяч мирных жителей, а также свою военную мощь и экономику. Под давлением США после войны были введены антииракские международные санкции, в том числе запрещающие покупку нефти у страны.

До войны Ирак был одним из ведущих игроков на Ближнем Востоке, но после этого ушел с политической арены региона. США же под предлогом защиты от иракской и иранской угрозы построили на территории стран Персидского залива свои базы.

В 2003 году иракские территории были полностью захвачены американскими силами. На этот раз Штаты оправдались тем, что у Саддама Хусейна имеется оружие массового поражения.

Результатом американского вторжения в Ирак, продлившегося с апреля 2003 до декабря 2011 года, стала гибель более миллиона иракцев. Армия США, по данным Пентагона, потеряла 4487 военнослужащих убитыми и 32 тысячи ранеными.

Этап четвертый. Арабская весна (2011 — настоящее время)

«Арабская весна» началась в Тунисе в январе 2011 года. Ее отправной точкой стал акт самосожжения местного уличного торговца в знак протеста: полиция хотела конфисковать его товар из-за незаконной коммерческой деятельности.

Затем по стране прокатилась волна протестов. Они, захватив всю территорию государства, привели к отставке президента Зин аль-Абидина бин Али и его бегству в Саудовскую Аравию. Следом волнения прошли в Египте, Ливии, Йемене и Сирии.

Сейчас становится ясно, что такие революции не могли вспыхнуть сами по себе. Беспорядки были частью большого плана дестабилизации обстановки на Ближнем Востоке и направлены на создание хаоса в регионе.

Главной целью всего этого оказалось свержение авторитетных лидеров, обладавших сильной государственной властью: Муаммара Каддафи в Ливии, Хосни Мубарака в Египте, Али Абдалла Салеха в Йемене и, наконец, Башара Асада в Сирии — все они стали целью заговора.

Такая политика западных стран принесла региону разрушительные последствия: Ливия как единая страна перестала существовать, а часть ее территорий контролируют террористы. Практически та же участь постигла и Йемен, разделенный гражданской войной.

Самая большая катастрофа «арабской весны» — это война в Сирии. Республика также утратила единство, была разделена на несколько регионов различными группировками, а многие ее жители были убиты или стали беженцами.

По сведениям ООН, за 10 лет войны погибли около 600 тысяч граждан Сирийской Арабской Республики (САР). Эта цифра складывается не только из военных потерь: многие люди оказались в катастрофической гуманитарной обстановке, без пищи и базовой медицинской помощи. 5,6 млн человек покинули родину, а еще 6,6 млн стали внутренними беженцами.

Изменение баланса сил в Сирии

Участие России в данном конфликте позволило изменить баланс сил в пользу официального Дамаска. Планы западной коалиции, рассчитывавшей сделать из страны базу радикальных исламистов для последующих ударов по другим государствам, были сорваны.

Если до помощи со стороны РФ правительственные войска контролировали около 22%, то сейчас Дамаск вернул себе уже более 85% всех территорий страны.

Политическое давление Вашингтона на Москву во многом направлено на ослабление ее роли в Сирии и ближневосточном регионе в целом. Однако силы террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ) были окончательно разбиты, так что теперь у этой страны есть перспектива вернуться к мирной жизни. Впрочем, война пока еще не закончена — протурецкие и проамериканские группировки все еще контролируют часть страны.

На восстановление Сирии понадобятся долгие годы — как и на восстановление всего региона.

После Первой мировой войны проводилась целенаправленная политика разрушения не только арабской государственности, но и арабской нации в целом путем разжигания межэтнических и межконфессиональных конфликтов. Эти процессы были запущены еще в начале века, однако их воздействие ощущается до сих пор.

1 Организация запрещена на территории РФ.