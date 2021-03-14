В Крыму произошло смертельное ДТП с участием полицейского

Симферополь, 14 марта. В субботу вечером в Крыму на дороге Красноперекопск — Симферополь произошло смертельное ДТП, один человек погиб и трое пострадали. Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, авария произошла по причине выезда автомобиля Mazda на встречную полосу движения, где произошло сначала касательное столкновение с автомобилем Peugeot, а затем лобовое с машиной ЗАЗ «Славута».

Водитель ЗАЗ — 36-летний мужчина — скончался на месте, его пассажир — супруга, а также водители других транспортных средств получили повреждения разной степени тяжести. По некоторым данным, автоводитель Mazda сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и находится в тяжелом состоянии, другие пострадавшие тоже находятся в больнице, передает ФАН.

«Установлено, что за рулем Mazda находился сотрудник МО МВД России «Красноперекопский», который передвигался на личном автомобиле во внеслужебное время», — сообщили в пресс-службе МВД по РК.

По факту ДТП Следственный комитет РФ по Крыму и Севастополю начал процессуальную проверку, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. В ведомстве уточнили, что в случае подтверждения вины сотрудника полиции его привлекут к установленной законом ответственности, а также уволят из органов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Прокуратура взяла ход проверки на особый контроль.

Напомним, ранее ФАН публиковал видео последствий лобового столкновения автомобилей в Севастополе.