Луганск, 14 марта. Украинские военнослужащие заминировали населенный пункт у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Украинские силовики заминировали окраины населенного пункта Карбонит. В ведомстве отметили, что действия ВСУ ставят под угрозу жизни мирных жителей. Кроме того, минирование территорий противоречит Минским соглашениям, а также нарушает нормы «Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения».

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские силовики готовятся к масштабной наступательной операции в Донбассе. По его словам, в настоящее время ВСУ активно перебрасывают живую силу и военную технику к линии соприкосновения, что свидетельствует о подготовке Киева к блицкригу в Донбассе. Кроме того, украинские силовики значительно увеличили число обстрелов на линии соприкосновения сторон.

Так, 4 марта подразделения ВСУ нанесли массированный артиллерийский удар по северным окраинам Донецка. В ходе обстрела украинские силовики использовали реактивные системы залпового огня «Град-П». Позднее власти ДНР призвали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ зафиксировать последствия обстрелов ВСУ.