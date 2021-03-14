В Минобороны РФ рассказали о просьбах открыть представительства ведомства за рубежом

Москва, 14 марта. Власти иностранных государств часто обращаются к Минобороны РФ с просьбой открыть на их территории представительство ведомства.

По словам начальника 6-го управления Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Виталия Деменко, иностранцы просят российских военных оказать помощь в реформировании вооруженных сил.

«Мы частенько получаем обращения с просьбой или об открытии представительства, или направления российских военных специалистов, помощи в реформировании вооруженных сил, повышении боевой готовности, боевых возможностей», — сказал он в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

Деменко подчеркнул, что в конце 2020 года представительства российского оборонного ведомства начали функционировать в Центральноафриканской Республике и Судане.

Стоит отметить, что в последние годы Россия наращивает количество учений с участием вооруженных сил других стран. Так, в марте 2021 года военные РФ и Беларуси проведут два совместных тактических учения.