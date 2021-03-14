Глава алтайского Минздрава хранил 5,8 млн рублей взяток под полом туалета

Барнаул, 14 марта. Чиновник из Алтайского края и его помощник попали под следствие из-за крупных взяток. Деньги подозреваемые хранили в уборной комнате.

По данным СК, фигуранты брали взятки с руководителей коммерческих фирм, которые занимаются поставкой медицинского оборудования. За денежные вознаграждения, как полагают правоохранители, глава департамента здравоохранения Алтайского края и его коллега предоставляли организациям преимущества при проведении государственных аукционов.

Во время обысков на земельном участке чиновника силовики обнаружили 5,8 млн рублей, купюры были спрятаны под дощатым полом в туалете, расположенном на улице. Подозреваемый сам показал оперативникам «тайник» для наличных. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

Ранее ФАН писал о замглавы Ставрополья, которого задержали в аэропорту по подозрению в получении взятки.