Вооруженная группировка убила четырех бойцов спецотряда полиции Гаити

Порт-о-Пренс, 14 марта. Не менее четырех полицейских были убиты и еще восемь получили ранения во время операции в столичном районе Вилляж-де-Дьё, который находится под контролем вооруженных группировок. Об этом сообщает агентство Haiti Libre.

Haïti : 4 policiers tués dans une opération antigang.



En Haïti, l’insécurité fait rage. Les enlèvements contre rançon sont quotidiens dans la capitale et les forces de

l’ordre ne semblent pas en mesure de faire face. https://t.co/ixee55v9oX — Lisa en direct ???????????? (@ActusPays) March 13, 2021

В ходе операции спецподразделение SWAT полиции Гаити вступило в столкновение с криминальной группировкой 5 Segonn, действующей в районе Вилляж-де-Дьё, расположенном на юге столицы Гаити. Этот район относится к числу зон, где не действуют законы, и является эпицентром похищений, поразивших столицу Гаити.

Три офицера полиции были опознаны как Стэндли Южен, Ариэль Пулар и Жорж Ренуа Вивенде Алекси.

Les parents de Vivender Georges Alexis, l'un des policiers tués à Village de Dieu. #Haiti ????????????



pic.twitter.com/4w8wkxkLnm — ???????? ꑛ€я˅€ɲ$Ќ¥ ???? (@Loh_j1) March 13, 2021

Раненые полицейские были доставлены в больницу Бернан Мев, сообщает источник, близкий к национальной полиции. Трое из них были прооперированы, еще четверым оказали медицинскую помощь после легких ранений.

По предварительным данным, преступники украли у полицейских бронемашины и оружие. Глава государства, погрязшего в глубоком кризисе, заявил, что властям необходимо оказать поддержку полицейским, чтобы Гаити не погрузилась в нестабильность.

Le 12 mars 2021, une date que nous n'oublierons jamais car elle nous rappelle l'assassinat de nos frères. Que le sang de nos vaillants policiers, blessés et tués pour la paix, l'Etat de droit, ne coule vainement! Nous resterons debout jusqu’au triomphe de la paix dans ce pays. pic.twitter.com/vONqR2dRUV — Primature de la République d’Haïti (@PrimatureHT) March 13, 2021

Президент Жовенель Моиз осудил произошедшее и заявил, что господству криминальных банд в этом районе «с этого момента пришел конец».

«Они погибли героями», — заявил Жовенель Моиз в прямом эфире в социальных сетях.

Plusieurs policiers tués par balles par des bandits à village de Dieu lors d’une opération policière. Des armes à feu dont un M16 et des munitions ont été saisies par ces bandits. Un blindé de la PNH et un autre récupéré par ces escadrons de la mort. #Haïti pic.twitter.com/KNuPN39zhH — Gardy Saint-Louis???????????? (@GardyStl) March 12, 2021

В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых лежащих в крови полицейских добивают вооруженные люди.

Криминальные районы

Полиция долгое время пыталась восстановить контроль над южными районами столицы и сдержать действующие там криминальные группировки. По оценкам СМИ, все предыдущие полицейские операции в этом районе представляли собой беспорядочные перестрелки, которые время от времени приводили к разрушению домов местных жителей.

Операция, проведенная 12 марта, была одной из немногих серьезных попыток властей войти в Вилляж-де-Дьё и навести порядок в этом районе.

Криминальные группировки контролируют Вилляж-де-Дьё и такие районы, как Мартисан и Гран-Равин на юге Порт-о- Пренса уже три года.

Еще в 2017 году миссией ООН в Гаити были предприняты меры по борьбе с деятельностью криминальных банд в районах Порт-о-Пренса. Эти меры включали увеличение числа полицейских операций, усиление контроля в стратегических полицейских участках в Порт-о-Пренсе и введение практики совместной охраны порядка. Однако, спустя четыре года, ситуация только усугубилась, похищения и убийства охватили столицу.

Ряд источников https://www.connectas.org/especiales/haiti-el-gobierno-de-las-pandillas/es/ заявляли о непосредственных связях между правительством Гаити — в частности, президентом Моизом и премьер-министром Жозефом Жюте, — и вооруженными бандами, действующими в Порт-о-Пренсе. В частности, предполагается что крупнейший альянс криминальных группировок G9 an fanmi («G9 и семья») обеспечивал доминирование президентской партии PHTK, которую возглавляет Моиз — бандиты контролировали избирательные участки и обеспечивали явку и голосование в контролируемых районах столицы.