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Вооруженная группировка убила четырех бойцов спецотряда полиции Гаити

Вооруженная группировка убила четырех бойцов спецотряда полиции Гаити

Порт-о-Пренс, 14 марта. Не менее четырех полицейских были убиты и еще восемь получили ранения во время операции в столичном районе Вилляж-де-Дьё, который находится под контролем вооруженных группировок. Об этом сообщает агентство Haiti Libre.

В ходе операции спецподразделение SWAT полиции Гаити вступило в столкновение с криминальной группировкой 5 Segonn, действующей в районе Вилляж-де-Дьё, расположенном на юге столицы Гаити. Этот район относится к числу зон, где не действуют законы, и является эпицентром похищений, поразивших столицу Гаити.

Три офицера полиции были опознаны как Стэндли Южен, Ариэль Пулар и Жорж Ренуа Вивенде Алекси.

Раненые полицейские были доставлены в больницу Бернан Мев, сообщает источник, близкий к национальной полиции. Трое из них были прооперированы, еще четверым оказали медицинскую помощь после легких ранений.

По предварительным данным, преступники украли у полицейских бронемашины и оружие. Глава государства, погрязшего в глубоком кризисе, заявил, что властям необходимо оказать поддержку полицейским, чтобы Гаити не погрузилась в нестабильность. 

Президент Жовенель Моиз осудил произошедшее и заявил, что господству криминальных банд в этом районе «с этого момента пришел конец».

«Они погибли героями», — заявил Жовенель Моиз в прямом эфире в социальных сетях.

В социальных сетях распространяются видеозаписи, на которых лежащих в крови полицейских добивают вооруженные люди.

Криминальные районы

Полиция долгое время пыталась восстановить контроль над южными районами столицы и сдержать действующие там криминальные группировки. По оценкам СМИ, все предыдущие полицейские операции в этом районе представляли собой беспорядочные перестрелки, которые время от времени приводили к разрушению домов местных жителей.

Операция, проведенная 12 марта, была одной из немногих серьезных попыток властей войти в Вилляж-де-Дьё и навести порядок в этом районе.

Криминальные группировки контролируют Вилляж-де-Дьё и такие районы, как Мартисан и Гран-Равин на юге Порт-о- Пренса уже три года.

Еще в 2017 году миссией ООН в Гаити были предприняты меры по борьбе с деятельностью криминальных банд в районах Порт-о-Пренса. Эти меры включали увеличение числа полицейских операций, усиление контроля в стратегических полицейских участках в Порт-о-Пренсе и введение практики совместной охраны порядка. Однако, спустя четыре года, ситуация только усугубилась, похищения и убийства охватили столицу.

Ряд источников https://www.connectas.org/especiales/haiti-el-gobierno-de-las-pandillas/es/ заявляли о непосредственных связях между правительством Гаити — в частности, президентом Моизом и премьер-министром Жозефом Жюте, — и вооруженными бандами, действующими в Порт-о-Пренсе. В частности, предполагается что крупнейший альянс криминальных группировок G9 an fanmi («G9 и семья») обеспечивал доминирование президентской партии PHTK, которую возглавляет Моиз — бандиты контролировали избирательные участки и обеспечивали явку и голосование в контролируемых районах столицы.

Вооруженная группировка убила четырех бойцов спецотряда полиции Гаити

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