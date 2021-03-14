Александр Корниенко намерен переделать правящую партию Украины из «секси» в «смарт»

Киев, 14 марта. Правящая украинская партия «Слуга народа» должна превратиться из «секси» в «смарт». С таким заявлением выступил руководитель политической силы Александр Корниенко.

По словам политика, в прошлом году он шутя сказал, что «Слуга народа» должна быть «секси» — привлекательной партией. Сейчас же наступил следующий этап, когда политическое движение необходимо переформатировать в «смарт-партию».

«У вас у всех есть смартфоны, универсальные устройства с телефоном, компьютером, текстовым редактором, камерой внутри», — продолжил Корниенко.



Он сказал, что «Слуга народа» стремится стать универсальной силой, которая способна работать во многих направлениях и плоскостях. Такая «смарт-партия» сумеет построить «смарт-страну», где не будет коррупции, а политики начнут отвечать перед законом.

«Такую страну мечты вместе с нашей партией мы будем строить», — заявил политик.

Как стало известно ранее, бывший депутат Верховной рады Украины Елена Бондаренко заявила об экспериментальном полигоне, который сформировался на территории государства за последние 30 лет. По ее словам, сегодня страна разделена по языковому и религиозному принципам. Украина элементарно утратила объединяющую идею, считает политик.