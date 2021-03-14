Соседов рассказал, как «Гузейка» в новом шоу может научить предохраняться

Творчество пользователей TikTok не должно оцениваться, и подобное занятие ниже достоинства профессиональных телеведущих. Таким мнением поделился в беседе с ФАН музыкальный критик Сергей Соседов.

Эксперт прокомментировал новость о том, что актриса и ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева станет членом жюри нового шоу «TikTok Талант».

«С творчеством тиктокеров я не знаком. Не думаю, что нужно быть каким-то большим специалистом, чтобы оценить работы блогеров. Считаю, с этим справится любой человек. Чушь собачья все это. Это не должно оцениваться в принципе. Я бы все это закрыл к черту! Такое оценивать — ниже достоинства», — сообщил собеседник.

Сергей Соседов предположил, с чем могло быть связано решение Ларисы Гузеевой принять участие в подробном проекте.

«Думаю, ее это привлекло в плане какого-то заработка. Неужели кто-то бесплатно будет заниматься такой ерундой? Разве что ради гонорара. А кто еще должен оценивать? Такие же недоумки (тиктокеры. — Прим. ФАН)? Это же недоумки, по сути дела!», — сказал музыкальный критик.

В завершение он отметил, что окончательные выводы можно будет сделать уже после выхода нового шоу на экраны.

«Гонорар — это не главное, а вот каким будет контент, тема и идея, еще нужно будет увидеть. Может быть, «Гузейка» будет о целомудрии говорить. Мы же не знаем, что ей вменят в обязанности. Она будет о целомудрии вещать! Как нужно предохраняться, выбирать людей. Может быть, она будет там продолжать тему из своей программы «Давай поженимся», — подытожил эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Лариса Гузеева стала членом жюри нового шоу о TikTok.