Названы четыре главные неразгаданные тайны Земли

Лондон, 14 марта. Британские геологи перечислили главные загадки Земли, волнующие ученых на протяжении многих лет. Ключевых вопросов, на которые специалисты не могут получить ответ, всего четыре.

Неизвестной по-прежнему остается природа появления воды. Было установлено, что на ранней Земле, то есть практически сразу после возникновения планеты 4,5 млрд лет назад, ее практически не было. Теорий существует несколько, но сойтись в едином мнении специалисты не могут.

Ломают головы ученые и над тем, что спровоцировало движение тектонических плит. Разгадка этой тайны была бы возможной, если бы ученые получили образцы первых пород, но они исчезли миллиарды лет назад. Единственное, чем мир располагает сегодня, — это небольшое зарождение минеральных зерен и цирконов, обнаруженных в 2001 году в Австралии.

Говоря о загадках Земли, нельзя не упомянуть и споры о зарождении жизни. По одной из версий, на планету ее могло занести постороннее небесное тело, однако никаких доказательств этому найдено не было.

Замыкает топ тайн переход атмосферы из агрессивного состояния в обогащенное кислородом. Любые доводы о том, что активность цианобактерий могла улучшить земные условия, разбиваются о нюансы, связанные с появлением первых организмов.

Волновать умы специалистов также продолжает Бермудский треугольник. Этот район Атлантики, в котором в 1918 году бесследно исчезло целое военное судно с несколькими сотнями людей на борту, на сегодняшний день вызывает больше вопросов, чем ответов.