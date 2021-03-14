Участники Black Lives Matter устроили погромы в западных городах США

Лос-Анджелес, 14 марта. Участники движения Black Lives Matter устроили погромы в крупных американских городах на западном побережье в день годовщины смерти чернокожей гражданки Бреонны Тейлор.

Американский суд решил не выдвигать обвинения трем правоохранителям, которые 13 марта 2020 года застрелили жительницу Луисвилля Бреонну Тейлор. Общественность осталась недовольна таким решением.

Местные журналисты рассказали, что беспорядки охватили Лос-Анджелес, Сиэтл и Портленд. Между толпами протестующих и полицейскими произошли столкновения. Сообщается о многочисленных арестах во время погромов.

На территории Лос-Анджелеса несколько радикалов разбили витрины магазинов и забросали камнями американских силовиков в Голливуде. В результате столкновений один офицер полиции был ранен. О состоянии пострадавшего пока не сообщается.

Как стало известно ранее, под лозунгами «К черту полицию» хулиганы из Black Lives Matter парализовали движение в Луисвилле.