Испанская любовница Павла Мамаева сделала публичное заявление

Мадрид, 14 марта. Испанка Ирен Гарсия Морено сделала публичное заявление, в котором осудила хейтеров за раздувание скандала вокруг ее отношений с женатым футболистом Павлом Мамаевым.

Девушка попросила интернет-пользователей оставить ее в покое и перестать смаковать подробности скандала.

«Это прискорбное зрелище вызывает у меня только чувство отторжения и смущения», — написала она в Instagram.

Морено подчеркнула, что не станет выставлять подробности личной жизни на всеобщее обозрение и вступать в публичные споры.

«Занимаюсь только своей жизнью и прошу относиться к ней с уважением. Моя жизнь — это моя свобода. И я не могу даже описать масштабы отвращения, которое вызывает во мне то, что я вижу свое имя, стоящее рядом с этим скандалом», — заключила она.

Об измене Мамаева стало известно в начале марта. В неверности обвинила футболиста его супруга Алана. Модель выставила на всеобщее обозрение фотографию удостоверения личности 29-летней испанки и номер ее телефона. После этого на Морено обрушился поток сообщений.

Девушка даже дала интервью, в котором рассказала, что с Мамаевым познакомилась в испанском городе Марбелья. По словам девушки, футболист скрыл от нее наличие жены и ребенка.