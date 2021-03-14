Представитель МИД РФ уличила Запад в попытке выставить Москву «агрессором»

Москва, 14 марта. Западные страны пытаются все время выставить Россию и СССР «агрессорами», которые якобы не соблюдают права человека. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» отвечала на вопросы о якобы убитых солдатами Красной Армии монахинях в Польше.

По ее словам, Запад постоянно рисует ужасы о России, которые не соответствуют действительности. Они пытаются выставить Москву в историческом контексте «агрессором», который якобы не соблюдает права человека.

Ранее Мария Захарова раскритиковала агрессивные действия Запада в информационном пространстве.