Правительство России направит на развитие Кузбасса более 2 млрд рублей

Москва, 14 марта. Кузбасс получит из резервного фонда правительства более 2 млрд рублей на проекты социально-экономического развития, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Минпросвещения выделит властям региона до 1 млрд рублей для обеспечения жильем сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ростуризм направит до 542,96 млн рублей в качестве субсидии Кемеровской области на развитие спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».

Кроме того, 20 млн рублей будет выделено на реализацию программы докапитализации микрофинансовых организаций. Еще 300 млн рублей пойдет на строительство комплекса Междуреченской городской больницы.

Правительство РФ по поручению президента Владимира Путина 6 марта утвердило программу социально-экономического развития Кемеровской области до 2024 года. Глава государства подчеркнул, что программа должна обязательно включать инвестиции в транспортную, коммунальную и другую инфраструктуру региона, в том числе — в развитие туризма.