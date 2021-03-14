Елена Драпеко пообещала разобраться с выставкой трупов Body Worlds в Москве

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко пообещала разобраться со скандальной выставкой мертвых тел Body Worlds («Мир тела»), открывшейся на ВДНХ.

Экспозиция выставки немецкого патологоанатома Гюнтера фон Хагенса состоит из реальных человеческих тел и органов, мумифицированных определенным образом и частично препарированных. Все экспонаты выставки — реальные тела, пожертвованные своими хозяевами ради проекта. Среди представленных арт-объектов — балерина без кожи, саксофонист со вскрытой грудной клеткой, футболист, бьющий по мячу и демонстрирующий работу мышц. Один из самых скандальных экспонатов — совокупляющаяся пара. При этом возрастной ценз выставки всего 12+.

Елена Драпеко убеждена, что выставка фон Хагенса — совершенное безобразие, и нужно искать любые способы, чтобы ее закрыть. Политик выразила мнение, что общественность возмущает не сам факт демонстрации мертвых тел, а отношение к ним.

«У нас тоже есть Ленин в мавзолее, у нас есть мощи святых, но отношение к ним уважительное, — сказала депутат. — Вопрос не в демонстрации, а в том, как это делается. На мой взгляд, это издевательство над людьми».

Политик отметила, что пока государство не имеет никаких серьезных рычагов воздействия, чтобы повлиять на закрытие «образовательной» выставки.

«Цензура в России запрещена, — подчеркнула Драпеко. — Кроме того, выставку организовала частная компания, а не государственная. Если бы учредителем было государство, мы могли бы действовать».

Тем не менее депутат не намерена сидеть сложа руки.

«Я пообещала своим избирателям, что на следующей неделе изучу закон «О погребении и похоронном деле», который предполагает, что над телами покойных не допускается надругательство, — сообщила Елена Драпеко. — Если мы сможем этот закон привлечь, то тогда у нас будет хоть какой-то инструмент воздействия».

В заключение политик отметила, что простые люди, шокированные и оскорбленные экспозицией, тоже могут способствовать закрытию выставки.

«Люди могут не ходить на эту выставку, тогда она не будет иметь коммерческого успеха, провалится и больше не приедет», — заявила Драпеко.

Напомним, что анатомическая выставка «Мир тела» (Body Worlds) открылась 12 марта на ВДНХ в павильоне №21. Она уже успела вызвать широкий общественный резонанс. Так, РПЦ расценила выставку «Мир тела» как шок-контент.

Против открывшейся выставки уже успели выступить многие политики и деятели культуры. Например, актриса Мария Шукшина выразила мнение, что Body Worlds «плюет в лицо российским людям, перечеркивая добрые традиции выставок шедевров мирового искусства».