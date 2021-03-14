Губернатор Самарской области Азаров отметил важный нюанс в деле о сгоревшем ТОЦ «Скала»

Самара, 14 марта. Информацию о нарушении технологии монтажа фасада ТОЦ «Скала» и подмены материалов прокомментировал редакции ФАН губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что после возгорания торгово-офисного центра была создана специальная комиссия, которая занимается выяснением причины инцидента. В предварительных данных указано, что при выполнении фасадных работ могли быть нарушения. Кроме того, высказывалось мнение о том, что часть материалов не имела положенный сертификат. Азаров пообещал, что будет проведена экспертиза.

В то же время глава региона обратил внимание на значимый нюанс. Дело в том, что во время строительства «Скалы» действовали другие требования, некоторых правил еще не было. Иными словами, строительные нормы в тот момент были соблюдены, а через некоторое время они устарели.

Руководитель региона добавил, что после пожара в торгово-офисном центре будут исследованы документы и по другим объектам в области.

Жители города стали свидетелями мощного пожара, который охватил «Скалу». Площадь возгорания превысила 350 кв. м.