Мужчина с ножом напал на полицейского во Франции и был застрелен

Париж, 14 марта. Сотрудник парижской полиции выстрелил в агрессивного злоумышленника, напавшего на него с ножом. В результате происшествия преступник погиб.

Инцидент произошел в 18-м округе Парижа на перекрестке улиц Буэно и Пуасонье. Примечательно, что злоумышленник ничего не требовал от полиции и не выкрикивал никаких лозунгов — одному из патрульных он угрожал убийством. Полицейский был вынужден применить табельное оружие в рамках самозащиты.

Местные правоохранители оцепили место происшествия и посоветовали жителям столицы временно отказаться от посещения этого района. Специалисты занимаются выяснением мотивов нападавшего.

ФАН сообщал о школьнице, вооруженной ножом, которая пообещала учительнице «снять с нее шкуру».