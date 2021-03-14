Занзибар вводит обязательный дресс-код для туристов



Стоун-Таун, 14 марта. По итогам зимнего сезона Занзибар лидирует в качестве туристического направления у россиян.

Африканское островное государство обогнало Кубу, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы и даже Египет.

Власти Занзибара не ожидали такой популярности своей страны среди туристов.

За последние месяцы в аэропорт Стоун-Тауна в среднем прилетало около 30 тысяч отдыхающих. Однако внешний вид и отсутствие одежды у некоторых любителей понежиться под теплым африканским солнышком шокировал местных жителей. Власти государства оперативно ввели обязательный дресс-код.

«Многие туристы в Занзибаре ходят в неглиже в общественных местах», — заявила министр туризма африканской страны Лела Мухаммед Мусса.





Чиновница пообещала, что за ненадлежащий вид санкции применят ко всем отдыхающим, гидам и туроператорам.

«В общественных местах в Занзибаре туристы должны покрывать тела от плеч до колен. В этом нет ничего нового… Обязанность гостей — понимать культуру и правила поведения на улице», — добавила госпожа министр.

Туристов в зависимости от проступка оштрафуют на сумму от 700 долларов. Туроператоров накажут взысканием от одной до двух тысяч долларов. Несмотря на коронавирусные ограничения и новый дресс-код, снижения количества бронирования туров в африканскую страну не отмечается.