Киевские депутаты собираются построить «Украину мечты»

Киев, 14 марта. Партия «Слуга народа» намерена построить «Украину мечты». Об этом говорится в обнародованной программе фракции.

В документе указаны конкретные направления для работы, среди которых — институты, инвестиции, инфраструктура и народовластие. Киевские депутаты обещают построить «страну мечты», преодолеть раскол общества и разделение на «восток» и «запад».

Также в программе говорится, что Украина продолжит курс сближения с западными странами и приложит усилия для вступления страны в НАТО.

Ранее Украина сняла ограничение цен на газ, которое ввели из-за протестов. При этом в Киеве надеются, что тарифы в дальнейшем не поднимутся.