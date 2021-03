Безопасность, демократия и толпы избирателей: как проходят выборы в парламент ЦАР

В Центральноафриканской Республике начались выборы в парламент. Мероприятие проводится в 118 округах. В 69 из них граждане голосуют в рамках первого тура, так как ранее не имели такой возможности из-за бесчинств боевиков. В 49 округах — уже второй тур выборов.

За электоральным процессом следят более 1800 наблюдателей. Все они прошли специальное обучение по избирательному праву, а многие даже успели получить опыт в ходе первого тура голосования в декабре 2020 года.

Главное опасение властей не подтвердилось — выборы проходят в условиях полной безопасности. Благодаря усилиям правительственных войск и при поддержке российских инструкторов, радикалы не смогли нарушить ход волеизъявления народа ЦАР. К участкам для голосования выстроились очереди.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях во время избрания нового состава законодательных органов ЦАР.

Чуть более двух месяцев потребовалось центральноафриканским властям, чтобы кардинально изменить ситуацию в сфере безопасности. На фоне всеобщих выборов в декабре 2020 года, когда боевики заблокировали избирательные участки для большого числа граждан, это особенно заметно.

Журналист Себастьян Эрвье, который лично наблюдал за ходом декабрьского волеизъявления, видит разительные перемены в подходе к обеспечению безопасности. По его словам, этого удалось достичь благодаря помощи российских инструкторов, занимавшихся переобучением силовых структур ЦАР.

Значительные улучшения безопасности отметила и заместитель специального представителя ООН в Центральноафриканской Республике Дениз Браун, которая также следила за проведением первого тура голосования.

В официальном Twitter-аккаунте миротворческой миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) в течение дня публиковались фотографии с избирательных участков. Все записи отмечали мирный ход голосования.

На некоторых участках в Банги даже не потребовалось присутствия жандармов или полиции — настолько спокойно проходили выборы.

К концу дня на YouTube-канале миротворческой миссии ООН в ЦАР разместили репортаж о ходе голосования. Лейтмотивом видеосюжета стал вопрос безопасности. Местные жители, наблюдатели и представители международных организаций подчеркнули, что выборы прошли в спокойной обстановке

Жители Босангоа выстроились в очереди перед избирательными участками. Это особенно примечательно, ведь ранее возможности проголосовать они не имели. Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) и их лидер, экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе, считали этот город своей неофициальной столицей и не могли допустить там проявления инакомыслия.

Сегодняшние толпы избирателей стали ярким примером оценки деятельности опального политика со стороны местных жителей.

Журналист Фридолен Нгулу опубликовал фото с голосования в Кага-Бандоро. Он отметил, что местные жители массово участвуют в выборах.

В столице республики также наблюдались очереди.

В Бамбари избиратели пришли на избирательные участки прямо к открытию. Людям пришлось некоторое время простоять под палящим солнцем, но это не снизило поток желающих выразить свою гражданскую позицию.

Жители города Буар начали собираться вокруг избирательных участков в шесть утра, когда те еще не начали работу.

Наличие очередей зафиксировано не только центральноафриканскими журналистами и общественниками, но и представителями ООН, а также другими международными наблюдателями. Такое фото было опубликовано членами МИНУСКА из города Пауа.

#Photooftheday- 14 March : Voters flocked to polling stations to fulfill their civic duty in #Paoua, as polls opened peacefully in #CAR????????legislative elections. Electoral observers, human rights officers & other partners were on hand to ensure the success of the operation. pic.twitter.com/UKb2tSlV7k