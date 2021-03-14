Безопасность, демократия и толпы избирателей: как проходят выборы в парламент ЦАР

В Центральноафриканской Республике начались выборы в парламент. Мероприятие проводится в 118 округах. В 69 из них граждане голосуют в рамках первого тура, так как ранее не имели такой возможности из-за бесчинств боевиков. В 49 округах — уже второй тур выборов.

За электоральным процессом следят более 1800 наблюдателей. Все они прошли специальное обучение по избирательному праву, а многие даже успели получить опыт в ходе первого тура голосования в декабре 2020 года.

Главное опасение властей не подтвердилось — выборы проходят в условиях полной безопасности. Благодаря усилиям правительственных войск и при поддержке российских инструкторов, радикалы не смогли нарушить ход волеизъявления народа ЦАР. К участкам для голосования выстроились очереди.

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Полное спокойствие

Чуть более двух месяцев потребовалось центральноафриканским властям, чтобы кардинально изменить ситуацию в сфере безопасности. На фоне всеобщих выборов в декабре 2020 года, когда боевики заблокировали избирательные участки для большого числа граждан, это особенно заметно.

Журналист Себастьян Эрвье, который лично наблюдал за ходом декабрьского волеизъявления, видит разительные перемены в подходе к обеспечению безопасности. По его словам, этого удалось достичь благодаря помощи российских инструкторов, занимавшихся переобучением силовых структур ЦАР.

Значительные улучшения безопасности отметила и заместитель специального представителя ООН в Центральноафриканской Республике Дениз Браун, которая также следила за проведением первого тура голосования.

«С декабря ситуация изменилась. Обстановка очень спокойная. Избирательные участки в Банги и регионах открыты, документация и наблюдатели на местах», — рассказала чиновница.

Pour la Représentante spéciale adjointe du SG #ONU, Denise Brown : « le contexte a changé depuis décembre. Comme vous le voyez, la situation est très calme. Les bureaux de vote de #Bangui et dans les régions sont ouverts, et le materiel et les agents sont en place » #ElectionsRCA pic.twitter.com/MshlkPRPFY — MINUSCA (@UN_CAR) March 14, 2021

В официальном Twitter-аккаунте миротворческой миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) в течение дня публиковались фотографии с избирательных участков. Все записи отмечали мирный ход голосования.

#ElectionsRCA Centre de vote de l’école préfectorale de Bimbo, périphérie de #Bangui : déroulement du scrutin dans le calme, en presence de FSII et Casques bleus #MINUSCA pic.twitter.com/97Xt8VzFVv — MINUSCA (@UN_CAR) March 14, 2021

На некоторых участках в Банги даже не потребовалось присутствия жандармов или полиции — настолько спокойно проходили выборы.

К концу дня на YouTube-канале миротворческой миссии ООН в ЦАР разместили репортаж о ходе голосования. Лейтмотивом видеосюжета стал вопрос безопасности. Местные жители, наблюдатели и представители международных организаций подчеркнули, что выборы прошли в спокойной обстановке

Очереди на участках

Жители Босангоа выстроились в очереди перед избирательными участками. Это особенно примечательно, ведь ранее возможности проголосовать они не имели. Боевики из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC) и их лидер, экс-президент ЦАР Франсуа Бозизе, считали этот город своей неофициальной столицей и не могли допустить там проявления инакомыслия.

Сегодняшние толпы избирателей стали ярким примером оценки деятельности опального политика со стороны местных жителей.

Elections en #Centrafrique : forte participation à Bossangoa, dans le nord-ouest du pays, où les électeurs n’avaient pas pu voter lors du dernier scrutin, le 27 décembre 2021 du fait de la présence de groupes armés.

Source : Guira FM pic.twitter.com/4pnDC9GX3d — Fridolin Ngoulou (@fridolinngoulou) March 14, 2021

Журналист Фридолен Нгулу опубликовал фото с голосования в Кага-Бандоро. Он отметил, что местные жители массово участвуют в выборах.

«Избиратели массово голосуют на 178 избирательных участках в префектуре Нана-Грибизи, которая расположена в центре страны. Все пункты смогли открыться», — написал журналист в Twitter.

Elections en #Centrafrique : scrutin apaisé à Kaga-Bandoro

Les électeurs sont sortis massivement pour aller voter dans les 178 bureaux de vote de la préfecture de la Nana-Gribizi, dans le centre du pays, qui ont tous pu ouvrir.

Source : Guira FM pic.twitter.com/wq067tqNZ0 — Fridolin Ngoulou (@fridolinngoulou) March 14, 2021

В столице республики также наблюдались очереди.

В Бамбари избиратели пришли на избирательные участки прямо к открытию. Людям пришлось некоторое время простоять под палящим солнцем, но это не снизило поток желающих выразить свою гражданскую позицию.

Elections en #Centrafrique: forte affluence des électeurs à Bambari, dans le centre du pays, qui formaient des queues devant les bureaux avant même leur ouverture. Le scrutin est sécurisé par la MINUSCA et les Forces de sécurité intérieures souligne Alou Diawara, de Guira FM. pic.twitter.com/msw96Aw74E — Fridolin Ngoulou (@fridolinngoulou) March 14, 2021

Жители города Буар начали собираться вокруг избирательных участков в шесть утра, когда те еще не начали работу.

#ElectionsRCA: tous les bureaux de vote de #Bouar (Nord-ouest #RCA????????) ont ouvert depuis 6 :00 et de nombreux électeurs sont allés remplir leur devoir civique, dit le préfet Abdoulaye Mahamat sur #GuiraFM. pic.twitter.com/p89HiniVsE — MINUSCA (@UN_CAR) March 14, 2021

Наличие очередей зафиксировано не только центральноафриканскими журналистами и общественниками, но и представителями ООН, а также другими международными наблюдателями. Такое фото было опубликовано членами МИНУСКА из города Пауа.

#Photooftheday- 14 March : Voters flocked to polling stations to fulfill their civic duty in #Paoua, as polls opened peacefully in #CAR????????legislative elections. Electoral observers, human rights officers & other partners were on hand to ensure the success of the operation. pic.twitter.com/UKb2tSlV7k — MINUSCA (@UN_CAR) March 14, 2021

Журналист Фридолен Нгулу выложил снимок с избирательного участка, где он сам принял участие в процессе.

В общей сложности на втором туре парламентских выборов в ЦАР открылось 94% избирательных участков. Закрытыми остались только пункты для голосования в округах Гадзи, Бакума и Батангафо, где существует угроза безопасности. Соответствующую информацию сообщил со ссылкой на наблюдателей африканский журналист Теофиль Момокоама в Facebook.