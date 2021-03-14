Созданный в Японии суперкомпьютер подключили для борьбы с COVID-19

Токио, 14 марта. Японские ученые начали использовать самый быстрый в мире компьютер Fugaku для расчетов, необходимых в борьбе с пандемией коронавируса.

Специалисты запустили суперкомпьютер на полную мощность на месяц раньше положенного срока. Теперь устройство может выполнять 415 квадриллионов операций всего за секунду. При помощи Fugaku японские исследователи начнут изучать механизмы распространения коронавирусной инфекции и искать способы лечения болезни.

Из-за ситуации с COVID-19 Япония все еще остается закрытой для иностранных туристов. Всего в стране подтверждено более 447 тыс. случаев коронавируса SARS-CoV-2. За минувшие сутки японские медики подтвердили наличие болезни еще у 972 пациентов.

Сверхмощный компьютер также сможет прогнозировать формирование цунами. Для этого на Fugaku запустят искусственный интеллект. Частично устройство начало работать летом 2020 года. Его разработкой занимались специалисты из компании Fujitsu.