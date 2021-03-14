Бортник: Украиной публично управляет политбюро из спецслужб и американцев

Накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил СБУ проверить всех депутатов Рады, которые в 2010 году голосовали за харьковские соглашения с Россией. По мнению киевских политологов, тем самым режим Зеленского решил отправить «черную метку» всем своим потенциальным противникам. Корреспондент ФАН передает из украинской столицы.

Вообще-то от заседания СНБО, уже снискавшего себе славу «расстрельной двадцатки», в Киеве ожидали наказания очередного олигарха — Игоря Коломойского, который сильно раздражает Соединенные Штаты и Запад в целом. Но, похоже, объявленная Банковой «охота на олигархов» застопорилась на одном Медведчуке. А вся карающая активность режима Зеленского обратилась на борьбу с недавней историей.

Украинский Совбез поручил СБУ проверить на предмет госизмены итоги голосования Верховной рады за харьковские соглашения, подписанные в апреле 2010 года президентами РФ и Украины Медведевым и Януковичем. Напомним их суть: Москва дала Киеву скидку на газ в 30%, но не более 100 долларов за тысячу кубометров. А Украина продлила срок пребывания Черноморского флота России в Крыму до 2042 года (по договору 1997 г. ЧФ мог базироваться там лишь до 2017 года).

Корреспонденту ФАН довелось побывать в апреле 2010 года в Харькове, на следующий день после подписания тех соглашений. Президенты Медведев и Янукович только-только уехали из города, в воздухе царило какое-то радостное возбуждение. Про удачно подписанные соглашения говорили все — от принимавшего нашу делегацию мэра Геннадия Кернеса, до харьковских коллег-журналистов, наперебой зазывавших нас в свои редакции «на «посидеть».

Рядовые харьковчане искренне радовались, что газ теперь долго не будет дорожать. Никто из них и в страшном сне не мог представить того ужаса с газовыми тарифами, который начнется всего через четыре года — после Майдана. Резко диссонировал с общим радостным подъемом только телевизор — по нему шло вечернее шоу экс-энтэвэшника Дмитрия Киселева. Усатый перебежчик-ведущий пафосно вопрошал: «Харьковские соглашения — это предательство интересов Украины?». Вялые киселевские игры в плюрализм тогда казались диким национал-радикальным мороком…

Киселев знал, ради кого старался — уже тогда соглашения вызвали ярость украинских националистов. В ходе ратификации документа в Раде случилась массовая драка, спикера Литвина закидали яйцами, а противники договора поломали мебели на сотню тысяч гривен. А ведь договор был крайне выгоден Украине — он давал серьезную скидку на газ как промышленникам, так и рядовым гражданам. Но оценили его только после полного отказа от российского газа в 2015 году, когда его покупка у стран ЕС привела к банкротству сотен предприятий и космическим тарифам на ЖКХ.

Сегодня режим Зеленского утверждает, что харьковские соглашения «открыли дорогу к оккупации Крыма». По мнению экспертов, это выглядит комично: с таким же успехом можно приказать СБУ проверить, кто из казачьих старшин голосовал на Переяславской раде в 1654 году за вхождение Гетманщины в состав Московского царства. Кроме того, по Конституции Украины, депутаты не несут ответственности за решения, принимаемые в ходе работы в парламенте.

Увы, считают аналитики, Зеленский уже твердо встал на путь правового беспредела: и в ситуации с Конституционным судом, и когда вводил санкции против Медведчука и других граждан Украины, и когда закрывал оппозиционные телеканалы. По поводу того, зачем Зеленский и его соратники достали из небытия харьковские соглашения, выдвигают как минимум три версии. Первая — на Банковой видят, что рейтинг президента еженедельно падает, а анонсированные им проекты проваливаются. И изобрели новые политические ходы, способные остановить падение популярности Зеленского.

Вторая версия — правящий режим, откопав вопрос харьковских соглашений, выполняет прямой приказ Вашингтона. Американцы намерены прижать к ногтю украинских олигархов, привыкших влиять на политику страны. По третьей версии, команда Зеленского создает дымовую завесу в инфополе страны в преддверии 15 марта. В этот день должен выйти «фильм-расследование» британского портала Bellingcat о деле 33 человек, задержанных в Минске летом 2020 года. Если авторы назовут имена украинских топ-политиков, сорвавших спецоперацию СБУ с «вагнеровцами», это вызовет громкий политический скандал. И цель «Зе-команды» — сгенерировать побольше инфоповодов, чтобы отвлечь внимание от «расследования».

Сам Зеленский после заседания СНБО записал трехминутное видео, в котором объяснил мотивы карательной политики СНБО:

«Украина дает сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием порядка и справедливости. Пока мы верили, что справедливость есть, некоторые присваивали себе госресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы и даже Конституционный суд. Восстановление справедливости было одним из моих ключевых обещаний. И вот мы начали».

По мнению киевского активиста и блогера Александра Скубченко, в первую очередь за госизмену должны ответить те, кто с 2014 года отдал страну под внешнее управление.

«Глядя на происходящий зеленый абсурд в стране, я понимаю — Зеленский спасает не страну, а себя. В 2014-м Черноморский флот пребывал на Украине на законных основаниях. Тот, кто этого не понимает, — туп или плохо информирован. В своем видео президент наговорил, как обычно, много пафосных глупостей, не имеющих отношения к реальности, — указал Скубченко. — В 1997 году было заключено соглашение между Украиной и РФ о пребывании ЧФ в Крыму до 2017 года. В 2010 году стороны продлили соглашение на 25 лет, начиная с 2017-го. В 2014 году ЧФ все равно пребывал бы на территории Украины законно, даже если бы в 2010-м действие договора не продлили. Если у Зеленского не понимают очевидных вещей, это только подчеркивает их безнадежную глупость».

По мнению эксперта, на следующем заседании СНБО может дать поручение СБУ проверить обстоятельства госизмены при подписании гетманом Хмельницким Переяславского договора.

«Уверен, после Зеленского за госизмену должны понести ответственность все те, кто сдал страну во внешнее управление после Евромайдана, и те, кто присягал служить народу Украины, но служит этому внешнему управлению и сегодня, — заявил Скубченко. — Не кидайте тапки только в секретаря Данилова. СНБО — это коллегиальный орган при Зеленском, туда входит все высшее руководство страны. Зеленский — глава СНБО, а без его указа о введении в силу все решения СНБО — просто туалетная бумага. Так что главным автором законодательного беспредела выступает президент».

В свою очередь директор Украинского института политики Руслан Бортник считает, что «изучать обстоятельства» ратификации харьковских соглашений можно так, чтобы поставить под удар многих неудобных для нынешней власти персонажей.

«В 2010 году было маловероятно, чтобы эти соглашения не были подписаны, возник бы страшный скандал. При этом российский флот до 2017 года все равно из Крыма не ушел бы — ему просто некуда было уходить. К тому же в любой момент его место могли занять флоты НАТО, чего Москва допустить не могла. У Киева не было шансов не подписать эти соглашения, но можно было бы выторговать условия получше», — заявил политолог.

По мнению Бортника, извлечение скелета харьковских соглашений из шкафа преследует несколько целей.

«Во-первых, это пиар для патриотического электората. Режим дает понять: мы даже большие патриоты, чем Порошенко, который поддержал подписание харьковских соглашений. К тому же это «черная метка» целому ряду политиков, начиная с бывшего спикера Рады Литвина, которые еще претендуют на какие-то посты, — указал аналитик. — Наконец, это раскачивание темы Крыма в преддверии проведения «Крымской платформы». С юридической точки зрения, решение СНБО ничтожно, ведь депутаты не могут нести ответственность за свое голосование. Но в информационно-политическом плане, пиар на соглашениях может сыграть свою роль».

Если незаконные решения СНБО не будут опровергнуты в украинских судах, президент Украины может окончательно превратить его в свой карательный инструмент, считает он.