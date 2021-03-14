Житель Волгограда изнасиловал и ограбил 39-летнюю женщину около ж/д станции

Волгоград, 14 марта. Мужчина напал на жительницу Красноармейского района, надругался над ней и украл у нее мобильный телефон. СК организовал проверку.

Преступление произошло недалеко от железнодорожной станции Заканальная на юге города. Потерпевшая обратилась в полицию с просьбой наказать злоумышленника. Она рассказала, что насильником оказался случайный прохожий.

Следователи вскоре вышли на след подозреваемого и задержали его. Им оказался 44-летний местный житель. Фигурант ранее был судим за кражу и грабеж. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.

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