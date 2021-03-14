Максим Шугалей рассказал о реакции граждан Судана на кризис после революции

Хартум, 14 марта. Президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей заявил, что граждане Судана не удовлетворены качеством жизни в республике.

Российский ученый рассказал о ходе работы сотрудников Фонда в африканском государстве. По его словам, специалистам организации удалось найти точки соприкосновения с суданскими исследователями.

«Обсудили с местными экспертами ситуацию в стране. Сошлись почти по всем пунктам. Последние опросы в Судане стабильно показывают, что, несмотря на выбор народом демократических преобразований, у людей накапливается разочарование», — написал Шугалей в личном Telegram-канале.

Социолог отметил, что за последние три года суданский фунт обесценился в десять раз. По его мнению, среди граждан установилось непринятие последствий революции, в том числе из-за экономического кризиса.

«И они находятся в растерянности, не могут себе ответить на вопрос, кто же теперь выведет страну из кризиса», — рассуждает он.

Точку зрения Шугалея поддержал генеральный секретарь Национального фронта перемен Абдул Азиз Нур Кайяфа. Он уверен, что к насильственным переменам в Судане причастны иностранные государства, которые спровоцировали столкновения между сторонами конфликта. Эксперты считают, что сейчас они продолжают преследовать лишь собственные интересы в регионе.

Социолог подчеркнул, что не все державы враждебно настроены к Хартуму. По его словам, Российская Федерация оказывает поддержку для стабилизации ситуации в Африке.

«И в отличие от Запада, наша страна для Судана — это традиционный стратегический партнер с прозрачными, понятными целями, который понимает, что главное для Судана сейчас — это сохранить суверенитет», — резюмировал ученый.

Максим Шугалей прибыл в Хартум на текущей неделе для проведения социологических исследований в составе делегации Фонда защиты национальных ценностей. По его словам, через несколько дней организация представит окончательный отчет по ситуации в республике.